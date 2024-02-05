Як правильно українською назвати бєжевий колір

У мовленні українців доволі часто можуть траплятися суржикові слова. При цьому їх помічають не усі.

Усе тому, що окремі слова краянам можуть здавати нормативними. Однак часто такі слова є "мовним сміттям".

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Як правильно українською буде бєжевий колір

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Цього разу розповідаємо про поширене слово "бєжевий".

Таку назву одного із кольорів можна часто почути у мовленні українців. Однак слово "бєжевий" є суржиковим.

Цей світло-коричневий з кремовим відтінком колір треба називати бежевим.

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Як правильно назвати кольори українською