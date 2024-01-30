Однак це не завжди так. Окремі слова насправді є в нашій мові, хоча і схожі з російськими.
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Як українською сказати "бірюзовий"
Тож варто не забувати окремі українські слова. Одним із таких є "бірюзовий". Тобто ніжно-голубий колір, який має колір бірюзи.
Бірюзою найменовують непрозорий дорогий камінь голубого або голубувато-зеленого кольору, який використовують для прикрас.
Тож ви сміливо можете вживати такі слова як "бірюзовий" і "бірюза".
- Раніше ми також розповідали, як правильно українською називати популярні кольори.
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- Про це читайте за посиланням.