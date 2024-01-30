Однако это не всегда так. Отдельные слова на самом деле есть в нашем языке, хотя и похожи с русскими.
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Как на украинском сказать "бирюзовый"
Поэтому следует не забывать отдельные украинские слова. Одним из таких является "бірюзовий". То есть нежно-голубой цвет, имеющий цвет бирюзы.
Бирюзой называют непрозрачный дорогой камень голубого или голубовато-зеленого цвета который используют для украшений.
Так что вы смело можете употреблять такие слова как "бірюзовий" и "бірюза".
- Раньше мы также рассказывали, как правильно на украинском называть популярные цвета.
- Также отмечали, какие суржиковые следует забыть.
- Об этом читайте по ссылке.