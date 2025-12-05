У Держбюджеті – 2026 на освіту, науку передбачили рекордні 298,8 мільярда гривень: куди скерують

Днями Верховна Рада України ухвалила Державний бюджет на 2026 рік. На освіту і науку передбачили 298,8 мільярда гривень.

Це на 85,4 мільярда гривень більше ніж у 2025 році. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення Міністерства освіти і науки України.

Скільки коштів і на що скерують у 2026 році?

Ключові напрями фінансування на наступний рік такі:

Освіта – 278,7 мільярда гривень (+79,8 мільярда гривень до 2025 року). Зокрема, наступного року суттєве збільшать зарплати вчителям:

з 1 січня 2026 року – підвищення на 30%;

з 1 вересня 2026 року – ще на 20%.

Це стане найбільшим комплексним підвищенням оплати праці педагогів за останні роки та посилить престиж професії в умовах воєнного часу,

– наголошують у МОН.

І додають: спершу пропозиції, подані урядом, передбачали 53,8 мільярда гривень. Під час доопрацювання документа фінансування зросло до 59,8 мільярда гривень, а за результатами фінальних консультацій парламент додатково підтримав виділення ще 4,8 мільярда гривень.

Додаткові 4,8 млрд грн держава зможе спрямувати на подальше зростання зарплат педагогів. Йдеться не про разові надбавки, а про формування системної моделі оплати праці,

– уточнюють у відомстві.

Усі педагогічні працівники гарантовано отримають визначене законом збільшення у 2026 році.

Освітня інфраструктура та інвестиційні проєкти отримають 17 мільярдів гривень. Серед них 6,2 мільярда гривень скерують на укриття у школах та дитсадках.

На безоплатне шкільне харчування – 14,4 мільярда гривень для забезпечення харчуванням 3,5 мільйона учнів 1 – 11 класів.

Підручники – передбачили 2,1 мільярда гривень (+0,7 мільярда гривень) на закупівлю підручників для 4 і 9 класів.

Стипендії студентам – 6,6 мільярда гривень (+1,2 мільярда гривень). Академічні стипендії зростуть удвічі з вересня 2026 року.

Наука – 19, 9 мільярда гривень.

Майже 3 мільярди гривень – на базове фінансування університетів і наукових установ за результатами державної атестації.

Дослідницькі центри передового досвіду. Унікальні інфраструктури, що працюватимуть у визначених державою найбільш пріоритетних галузях – 998 мільйона гривень.

Бізнес і наука – на новий конкурс прикладних розробок у партнерстві з бізнесом передбачено перші 100 мільйонів гривень.

Підтримка молодих учених і університетів прифронтових регіонів – 300 мільйонів гривень на конкурсні дослідження.

Нова модель проєктної аспірантури в STEM-напрямах. Індивідуальна підтримка дослідників і запуск Національної системи дослідників України – 2 625 учасників, щомісячні стипендії до 10 тисяч гривень.

У МОН наголошують, що освіта і наука у 2026 році залишаються серед ключових пріоритетів держави.

Які зміни очікують на вчителів з 2026 року?

Очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак повідомив, що чекає з наступного року на вчителів після погодження Радою Бюджету на наступний рік: