В Госбюджете –2026 на образование, науку предусмотрели рекордные 298,8 миллиарда гривен: куда направят
- Государственный бюджет на 2026 год предусматривает 298,8 миллиарда гривен на образование и науку, что на 85,4 миллиарда больше чем в 2025 году.
- Основные направления финансирования – повышение зарплат учителям, а также инвестиции в инфраструктуру, школьное питание, учебники и научные разработки.
На днях Верховная Рада Украины приняла Государственный бюджет на 2026 год. На образование и науку предусмотрели 298,8 миллиарда гривен.
Это на 85,4 миллиарда гривен больше чем в 2025 году. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение Министерства образования и науки Украины.
Сколько средств и на что направят в 2026 году?
Ключевые направления финансирования на следующий год следующие:
Образование – 278,7 миллиарда гривен (+79,8 миллиарда гривен до 2025 года). В частности, следующем году существенно увеличат зарплаты учителям:
с 1 января 2026 года – повышение на 30%;
с 1 сентября 2026 года – еще на 20%.
Это станет крупнейшим комплексным повышением оплаты труда педагогов за последние годы и усилит престиж профессии в условиях военного времени,
– отмечают в МОН.
И добавляют: сначала предложения, поданные правительством, предусматривали 53,8 миллиарда гривен. Во время доработки документа финансирование возросло до 59,8 миллиарда гривен, а по результатам финальных консультаций парламент дополнительно поддержал выделение еще 4,8 миллиарда гривен.
Дополнительные 4,8 млрд грн государство сможет направить на дальнейший рост зарплат педагогов. Речь идет не о разовых надбавках, а о формировании системной модели оплаты труда,
– уточняют в ведомстве.
Все педагогические работники гарантированно получат определенное законом увеличение в 2026 году.
Образовательная инфраструктура и инвестиционные проекты получат 17 миллиардов гривен. Среди них 6,2 миллиарда гривен направят на укрытие в школах и детсадах.
На бесплатное школьное питание – 14,4 миллиарда гривен для обеспечения питанием 3,5 миллиона учеников 1 – 11 классов.
Учебники – предусмотрели 2,1 миллиарда гривен (+0,7 миллиарда гривен) на закупку учебников для 4 и 9 классов.
Стипендии студентам – 6,6 миллиарда гривен (+1,2 миллиарда гривен). Академические стипендии вырастут вдвое с сентября 2026 года.
Наука – 19, 9 миллиарда гривен.
Почти 3 миллиарда гривен – на базовое финансирование университетов и научных учреждений по результатам государственной аттестации.
Исследовательские центры передового опыта. Уникальные инфраструктуры, что будут работать в определенных государством наиболее приоритетных отраслях – 998 миллиона гривен.
Бизнес и наука – на новый конкурс прикладных разработок в партнерстве с бизнесом предусмотрено первые 100 миллионов гривен.
Поддержка молодых ученых и университетов прифронтовых регионов – 300 миллионов гривен на конкурсные исследования.
Новая модель проектной аспирантуры в STEM-направлениях. Индивидуальная поддержка исследователей и запуск Национальной системы исследователей Украины – 2 625 участников, ежемесячные стипендии до 10 тысяч гривен.
В МОН отмечают, что образование и наука в 2026 году остаются среди ключевых приоритетов государства.
Какие изменения ожидают учителей с 2026 года?
Глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак сообщил, что ждет со следующего года учителей после согласования Радой Бюджета на следующий год:
️новая структура оклада и надбавок, которую поручили разработать правительству;
бессрочные трудовые договоры;
️18 часов нагрузки;
️максимум 2,5 минимальные зарплаты (ее размер будет зависеть от структуры оклада и надбавок).