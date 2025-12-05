В Госбюджете –2026 на образование, науку предусмотрели рекордные 298,8 миллиарда гривен: куда направят

На днях Верховная Рада Украины приняла Государственный бюджет на 2026 год. На образование и науку предусмотрели 298,8 миллиарда гривен.

Это на 85,4 миллиарда гривен больше чем в 2025 году. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение Министерства образования и науки Украины.

Сколько средств и на что направят в 2026 году?

Ключевые направления финансирования на следующий год следующие:

Образование – 278,7 миллиарда гривен (+79,8 миллиарда гривен до 2025 года). В частности, следующем году существенно увеличат зарплаты учителям:

с 1 января 2026 года – повышение на 30%;

с 1 сентября 2026 года – еще на 20%.

Это станет крупнейшим комплексным повышением оплаты труда педагогов за последние годы и усилит престиж профессии в условиях военного времени,

– отмечают в МОН.

И добавляют: сначала предложения, поданные правительством, предусматривали 53,8 миллиарда гривен. Во время доработки документа финансирование возросло до 59,8 миллиарда гривен, а по результатам финальных консультаций парламент дополнительно поддержал выделение еще 4,8 миллиарда гривен.

Дополнительные 4,8 млрд грн государство сможет направить на дальнейший рост зарплат педагогов. Речь идет не о разовых надбавках, а о формировании системной модели оплаты труда,

– уточняют в ведомстве.

Все педагогические работники гарантированно получат определенное законом увеличение в 2026 году.

Образовательная инфраструктура и инвестиционные проекты получат 17 миллиардов гривен. Среди них 6,2 миллиарда гривен направят на укрытие в школах и детсадах.

На бесплатное школьное питание – 14,4 миллиарда гривен для обеспечения питанием 3,5 миллиона учеников 1 – 11 классов.

Учебники – предусмотрели 2,1 миллиарда гривен (+0,7 миллиарда гривен) на закупку учебников для 4 и 9 классов.

Стипендии студентам – 6,6 миллиарда гривен (+1,2 миллиарда гривен). Академические стипендии вырастут вдвое с сентября 2026 года.

Наука – 19, 9 миллиарда гривен.

Почти 3 миллиарда гривен – на базовое финансирование университетов и научных учреждений по результатам государственной аттестации.

Исследовательские центры передового опыта. Уникальные инфраструктуры, что будут работать в определенных государством наиболее приоритетных отраслях – 998 миллиона гривен.

Бизнес и наука – на новый конкурс прикладных разработок в партнерстве с бизнесом предусмотрено первые 100 миллионов гривен.

Поддержка молодых ученых и университетов прифронтовых регионов – 300 миллионов гривен на конкурсные исследования.

Новая модель проектной аспирантуры в STEM-направлениях. Индивидуальная поддержка исследователей и запуск Национальной системы исследователей Украины – 2 625 участников, ежемесячные стипендии до 10 тысяч гривен.

В МОН отмечают, что образование и наука в 2026 году остаются среди ключевых приоритетов государства.

Какие изменения ожидают учителей с 2026 года?

