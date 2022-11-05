Бюджет на освіту суттєво змінився: яка різниця між 2022 та 2023 роками
Джерело:НУШ
Верховна Рада України 3 листопада ухвалила Бюджет на 2023 рік. На видатки сфери освіти анонсували додаткові понад пів мільярда гривень.
У проєкті бюджету – 2023 фігурувала цифра у 155 мільярдів гривень. Проте остаточна сума виявилася меншою.
Важливо У Бюджеті – 2023 додали понад пів мільярда на освіту: на що передбачили
Бюджет на освіту: 2023 vs 2022
У державному бюджеті – 2022 на освіту заклали 153,7 мільярда гривень. А в бюджеті – 2023 – 142,8 мільярда гривень Це на 10,9 мільярда менше, ніж минулого року.
Якщо порівняти бюджети на освіту на 2022 і 2023 рік, побачимо очевидне скорочення освітньої субвенції (97,2 мільярда – 87,5 мільярда гривень) та грошової допомоги для осіб з особливими потребами (0,45 мільярда – 0,3 мільярда гривень).
Натомість з'явилися дві нові субвенції:
- 1,5 мільярда гривень виділили на облаштування безпечних умов у школах;
- 1 мільярд гривень – на придбання шкільних автобусів.
При цьому скоротили фінансування на:
- підготовку кадрів вишами та коледжами (мінус 2,5 мільярда);
- виплати академічних стипендій (мінус 0,4 мільярда).
Натомість збільшили видатки на Науковий фонд досліджень, гранти й науково-технічні дослідження. На це передбачили 2 мільярди гривень на 2023 рік проти 1,5 мільярда у 2022.
Зауважимо, що в бюджеті – 2023 взагалі не передбачили видатків на Нову українську школу.
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Освіті додали понад пів мільярда на 2023 рік
Очільник комітету з питань освіти, науки та інновацій Ради України Сергій Бабак напередодні розповів, на що передбачили додаткові понад пів мільярда гривень.
- 50 мільйонів – на профтехосвіту;
- 20 мільйонів – на Фонд президента з підтримки освіти, науки та спорту;
- 30 мільйонів – на Малу академію наук;
- 150 мільйонів – на розвиток державної дистанційної освіти;
- 90 мільйонів – на Національний фонд досліджень;
- 215 мільйонів – на проведення ЗНО для Українського центру оцінювання якості освіти.
Бабак також додав, що нардепи врахували правку про відновлення освіти на деокупованих територіях.