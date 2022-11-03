Так, чималу суму передбачили в бюджеті на сферу освіти. Очільник комітету з питань освіти, науки та інновацій Ради України Сергій Бабак розповів про додаткові понад пів мільярда гривень.
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Освіті додали понад пів мільярда на 2023 рік
За словами Бабака, на сферу освіти у 2023 рік додали 555 мільйонів гривень. Кошти зокрема виділили на:
- 50 мільйонів – на профтехосвіту;
- 20 мільйонів – на Фонд президента з підтримки освіти, науки та спорту;
- 30 мільйонів – на Малу академію наук;
- 150 мільйонів – на розвиток державної дистанційної освіти;
- 90 мільйонів – на Національний фонд досліджень;
- 215 мільйонів – на проведення ЗНО для Українського центру оцінювання якості освіти.
Бабак також додав, що нардепи врахували правку про відновлення освіти на деокупованих територіях.
Що не врахували нардепи
До слова, нардепка Наталія Піпа на своїй сторінці у "фейсбуці" зауважила, що Бюджет – 2023 не передбачає видатків, на яких наполягала, зокрема, і вона. Це:
- додаткове фінансування на зарплати вчителів;
- видатки на НУШ;
- кошти на обладнання кабінетів захисту України.
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Як зараз триває навчання в Україні
- Росія продовжує тероризувати Україну ракетними ударами та атаками дронів-камікадзе.
- Ворог завдає ударів зокрема по об'єктах енергетичної сфери. Через це виникають проблеми зі світлом у багатьох регіонах України.
- Проблеми з електроенергією впливають і на навчання дітей. Частина з них змушена йти на канікули.
- Станом на 25 жовтня, за словами очільника МОН Сергія Шкарлета, у школах нашої держави навчається майже 4 мільйони учнів.
- Навчання триває у майже 13 тисячах шкіл нашої держави.
- У Рівному учні повернулися за парти з 31 жовтня, повідомив мер міста Олександр Третяк.
- А у Тернополі з 31 жовтня починаються осінні канікули у школах, повідомив мер міста Сергій Надал.
- Школи Київщини після тимчасової вимушеної дистанційної роботи відновлюють навчання в очному та змішаному форматах.
- Станом на 31 жовтня учні понад 7 тисяч шкіл в Україні повернулися до навчання після осінніх канікул, повідомив очільник МОН Сергій Шкарлет.
- Загалом із 31 жовтня до 6 листопада осінні канікули триватимуть у 2 тисячах 234 школах.
- У майже 3,6 тисячі шкіл – а це майже 30% з усіх – осінні канікули перенесли на зиму.
- Остаточне рішення про відпочинок учнів ухвалює педрада і погоджує наказом директор школи, додав очільник МОН.
- Шкарлет зазначив, що 94% навчальних закладів України готові до опалювального сезону.