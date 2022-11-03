Так, днями учні на Київщині вчилися онлайн протягом двох днів. Усе через загрозу російських обстрілів.

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Школярі на Київщині повертаються до очного навчання

Так, школи Київщини після тимчасової вимушеної дистанційної роботи відновлюють навчання в очному та змішаному форматах.

До слова, навчання триває у 559 школах області. Дистанційно працює 186 закладів, очно та за змішаною формою – 373.

Офлайн та змішаному форматах працюють школи у таких районах:

Білоцерківський – 96 закладів;

Бориспільський – 67 закладів;

Броварський – 40 закладів;

Бучанський – 59 закладів;

Вишгородський – 15 закладів;

Обухівський – 60 закладів;

Фастівському – 36 закладів.

Крім того, на канікулах зараз – учні 23 шкіл пристоличного регіону.

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Як раніше вчилися учні на Київщині

З 26 жовтня усі заклади освіти Київської області отримали змогу відновити навчання в очному та змішаному форматах.

Діти могли знову ходити до школи завдяки покращенню рівня безпекової ситуації в області. Однак навчання очно відбувалося лише у тих освітніх закладах, які мають надійні укриття.

99% шкіл області осінні канікули перенесли на зиму.

До слова, очільник МОН Сергій Шкарлет повідомив, що освітні заклади Київщини на 100% готові до опалювального сезону.

Осінні канікули для школярів Києва почалися 31 жовтня і триватимуть до 6 листопада включно, повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

З 1 та 2 листопада школи Київщини працювали дистанційно. Таке рішення ухвалили на засіданні Оперативного штабу ради оборони Київщини через загрозу російських обстрілів. Дитсадки до 2 листопада працювали у режимі чергових груп.