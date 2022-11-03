Так, днями учні на Київщині вчилися онлайн протягом двох днів. Усе через загрозу російських обстрілів.
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Школярі на Київщині повертаються до очного навчання
Так, школи Київщини після тимчасової вимушеної дистанційної роботи відновлюють навчання в очному та змішаному форматах.
До слова, навчання триває у 559 школах області. Дистанційно працює 186 закладів, очно та за змішаною формою – 373.
Офлайн та змішаному форматах працюють школи у таких районах:
- Білоцерківський – 96 закладів;
- Бориспільський – 67 закладів;
- Броварський – 40 закладів;
- Бучанський – 59 закладів;
- Вишгородський – 15 закладів;
- Обухівський – 60 закладів;
- Фастівському – 36 закладів.
Крім того, на канікулах зараз – учні 23 шкіл пристоличного регіону.
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Як раніше вчилися учні на Київщині
- З 26 жовтня усі заклади освіти Київської області отримали змогу відновити навчання в очному та змішаному форматах.
- Діти могли знову ходити до школи завдяки покращенню рівня безпекової ситуації в області. Однак навчання очно відбувалося лише у тих освітніх закладах, які мають надійні укриття.
- 99% шкіл області осінні канікули перенесли на зиму.
- До слова, очільник МОН Сергій Шкарлет повідомив, що освітні заклади Київщини на 100% готові до опалювального сезону.
- Осінні канікули для школярів Києва почалися 31 жовтня і триватимуть до 6 листопада включно, повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.
- З 1 та 2 листопада школи Київщини працювали дистанційно. Таке рішення ухвалили на засіданні Оперативного штабу ради оборони Київщини через загрозу російських обстрілів. Дитсадки до 2 листопада працювали у режимі чергових груп.