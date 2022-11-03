Да, немалую сумму предусмотрели в бюджете на сферу образования. Глава комитета по вопросам образования, науки и инноваций Совета Украины Сергей Бабак рассказал о дополнительных более полумиллиарда гривен.

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Образованию добавили более полумиллиарда на 2023 год

По словам Бабака, на сферу образования в 2023 году прибавили 555 миллионов гривен. Средства, в частности, выделили:

50 миллионов – на профтехобразование;

20 миллионов – на Фонд президента по поддержке образования, науки и спорта;

30 миллионов – на Малую академию наук;

150 миллионов – на развитие государственного дистанционного образования;

90 миллионов – на Национальный фонд исследований;

215 миллионов – на проведение ВНО для Украинского центра оценивания качества образования.

Бабак также добавил, что нардепы учли правку о возобновлении образования на деоккупированных территориях.

Что не учли нардепы

К слову, нардеп Наталья Пипа на своей странице в "фейсбуке" отметила, что Бюджет – 2023 не предусматривает расходов, на которых настаивала, в частности, и она. Это: дополнительное финансирование на зарплаты учителей;

расходы на НУШ;

средства на оборудование кабинетов защиты Украины.

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