Уряд України збільшив державне замовлення на 2023 рік, зокрема на медичні спеціальності. Мовиться про підготовку фахівців медичних спеціальностей, соцпрацівників та робітничих кадрів.

Кількість таких місць зросла на понад тисячу для медичних навчальних закладів, розповів очільник уряду Денис Шмигаль під час засідання. При цьому уточнив, яких фахівців зараз потребує наша держава.

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Уряд збільшив держзамовлення для кількох спеціальностей

Шмигаль уточнив, що Україна зараз потребує більше таких фахівців:

реабілітологів;

психологів;

соцпрацівників.

Врахували це у держзамовленні на підготовку фахівців у 2023 році, яке затвердить уряд. Для Міністерства охорони здоров'я збільшуємо кількість бюджетних місць на понад тисячу,

– уточнив прем'єр.

Уряд також збільшує кількість бюджетних місць для набору соцпрацівників.

Постійний представник Кабміну у Раді Тарас Мельничук повідомив, що уряд таки погодив обсяги державного замовлення на підготовку фахівців, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2023 році. На навчання за кошти держави планують прийняти 186,3 тисячі осіб.

Затверджено обсяги державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2023 році та перелік державних замовників,

– уточнив Мельничук.

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