Це можна зробити до 18.00 31 липня. Натомість подання заяв на вступ за результатами НМТ триватиме до 18.00 9 серпня.
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Стартував прийом заяв до коледжів на базі 11 класів
У 2023 році абітурієнти подаватимуть заяви на вступ до коледжів дистанційно.
Щоб подати заяву онлайн, вступнику треба зареєструвати або увійти в уже створений електронний кабінет.
У кабінеті вступник має заповнити потрібні дані та завантажити власне фото.
Після цього треба перейти до модуля подання заяв, обрати потрібну конкурсну пропозицію, вибрати джерело фінансування та додати текст мотиваційного листа.
До слова, редагувати інформацію, наприклад, змінити фото, в електронному кабінеті можна тільки до подання першої заяви. Опісля такі зміни будуть неможливими.
МОН також пропонує такі інструкції для вступників до коледжів як: