Подати заяви на бюджет та контракт можна до 13 липня 18:0 години. Опісля можливі додаткові набори лише на контракт, якщо це передбачають Правила прийому закладу освіти (до 30 листопада).

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Так, після подання заяви вступник має:

зареєструвати електронний кабінет/увійти в уже створений раніше тут;

заповнити в кабінеті потрібні дані та завантажити власне фото;

перейти до розділу подання заяв;

здійснити пошук та обрати потрібну конкурсну пропозицію;

вибрати джерело фінансування та зазначити, чи здобувався раніше обраний ступінь освіти (фаховий молодший бакалавр);

додати текст мотиваційного листа;

перевірити правильність зазначених даних та підтвердити подання заяви.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Також МОН радить ознайомитися з докладними інструкціями з реєстрації електронних кабінетів та подання заяв у відеороз'ясненні.

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