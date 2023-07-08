Однак у декого уже виникли проблеми з документами, адже система їх не бачить після завантаження. Тож усім іншим вступникам варто перевірити наявність документа у Реєстрі документів про освіту.

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Що треба знати про Реєстр документів про освіту

Цей реєстр містить відомості та дані про документи про освіту, виготовлені з 2000 року, крім інформації про випускників військових ЗВО та військових навчальних підрозділів ЗВО.

Інформацію про випускників військових вишів та військових навчальних підрозділів вишів зберігають у цих закладах освіти або відповідних структурних підрозділах державних органів, яким підпорядковані військові ЗВО або військові навчальні підрозділи.

Тож у Реєстрі документів про освіту Єдиної державної електронної бази з питань освіти за посиланням https://info.edbo.gov.ua/edu-documents усі охочі мають можливість безкоштовно перевірити достовірність документів про освіту, виготовлених з 2000 року. А саме:

  • документи про базову середню освіту та повну загальну середню освіту;
  • свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації;
  • дипломи кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра.

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Триває реєстрація електронних кабінетів вступників

  • 1 липня в Україні стартувала реєстрація електронних кабінетів вступників. Саме через ці кабінети абітурієнти подаватимуть заяви до вишів.
  • Для реєстрації кабінету потрібно увійти на сторінку системи подання заяв в електронній формі.
  • Аби створити електронний кабінет, треба вказати адресу електронної пошти.
  • Для реєстрації електронного кабінету потрібно також внести дані сертифікату НМТ (або ЗНО) та свідоцтва про повну загальну середню освіту (атестата).
  • Після активації електронного кабінету потрібно ввести / завантажити таку інформацію про вступника:
  1. контактний номер телефону;
  2. кольорову фотокартку вступника (3х4 см);
  3. фотокопію додатка до свідоцтва / атестата про повну загальну середню освіту.