Прийом заяв та документів від вступників у 2023 році стартує 19 липня – крім вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів ЗВО. Триватиме до 31 липня.

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Стартувала реєстрація електронних кабінетів вступників

Для реєстрації кабінету потрібно увійти на сторінку системи подання заяв в електронній формі.

Аби створити електронний кабінет, треба вказати адресу електронної пошти.

Для реєстрації електронного кабінету потрібно також внести дані сертифікату НМТ (або ЗНО) та свідоцтва про повну загальну середню освіту (атестата).

Після активації електронного кабінету потрібно ввести / завантажити таку інформацію про вступника:

контактний номер телефону;

кольорову фотокартку вступника (3х4 см);

фотокопію додатка до свідоцтва / атестата про повну загальну середню освіту.

Як зареєструвати електронний кабінет вступника: відео

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