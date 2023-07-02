Прием заявлений и документов от поступающих в 2023 году стартует 19 июля – помимо высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений ЗВО. Продлится до 31 июля.
Важно Путь к вузу 2023: что должен сделать абитуриент после сдачи НМТ
Стартовала регистрация электронных кабинетов поступающих
Для регистрации кабинета нужно войти на страницу системы подачи заявлений в электронной форме.
Чтобы создать электронный кабинет, нужно указать адрес электронной почты.
Для регистрации электронного кабинета необходимо также внести данные сертификата НМТ (или ВНО) и свидетельства о среднем образовании (аттестата).
После активации электронного кабинета нужно ввести/скачать следующую информацию о поступающем:
- контактный номер телефона;
- цветную фотографию поступающего (3х4 см);
- фотокопию приложения к свидетельству/аттестату о полном общем среднем образовании.
Как зарегистрировать электронный кабинет поступающего: видео
Смотрите также Вступительная кампания на бакалавриат в 2023 году: какие даты должны запомнить абитуриенты
Вступительная кампания – 2023: кратко
- В 2023 году запланировали две сессии НМТ – 2023: основную и дополнительную.
- Основная состоялась в течение 5 – 23 июня. Дополнительная продлится в течение 11 – 24 июля.
- Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- НМТ содержит задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- Тесты выпускники сдают в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создали как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Официальные результаты НМТ по шкале 100 – 200 баллов будут размещены до 28 июня в персональном электронном кабинете поступающего.
- Вступительная кампания в 2023 году будет проходить дистанционно через электронные кабинеты абитуриента.
- Их регистрация начинается 1 июля.
- Прием заявлений и документов от поступающих продлится с 19 по 31 июля.