Это надо сделать до 18:00 31 июля. Подача заявлений на вступление по результатам НМТ будет продолжаться до 18.00 9 августа.
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Стартовал прием заявлений в колледжи на базе 11 классов
В 2023 году абитуриенты будут подавать заявления на поступление в колледжи дистанционно.
Чтобы подать заявление онлайн, поступающему нужно зарегистрировать или войти в уже созданный электронный кабинет.
В кабинете абитуриент должен заполнить нужные данные и загрузить собственное фото.
После этого необходимо перейти к модулю подачи заявлений, выбрать нужное конкурсное предложение, выбрать источник финансирования и добавить текст мотивационного письма.
Кстати, редактировать информацию, например, изменить фото, в электронном кабинете можно только до подачи первого заявления. После этого изменения будут невозможны.
МОН также предлагает следующие инструкции для поступающих в колледжи: