Будете здивовані: як українською назвати "чемодан"
Чимало українців любить вживати слово "чемодан". При цьому дехто вважає, що це суржик.
Все ж є люди, які переконані, що це не так. Як правильно українською назвати "чемодан" підкаже Освіта 24.
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Як українською назвати "чемодан"
Якщо ж ви, до прикладу, зібралися у якусь поїздку чи відрядження, можете сказати, що спакували валізу.
Та якщо ж ви скажете, що пакуєте чемодан, теж не помилитесь. Адже це слово є в українській мові і ставити його в один ряд із суржиковими не варто. Воно є синонімом до слова "валіза".
Так, чемоданом називаємо переносний ящик для дорожніх речей, виготовлений з шкіри, фанери, фібри тощо, що має відкидну кришку, замки, ручку.Однак, що цікаво, доктор філологічних наук Олександр Пономарів радив все ж віддавати перевагу слову "валіза".
До речі, слово "валіза", а відповідно і "чемодан", мають такі цікаві синоніми:
- саквояж;
- чамайдан;
- чемодан;
- валізка;
- коробка.
Ми також раніше розповідали, як правильно українською назвати "кольцо". Зауважимо, що це слово є суржиковим. Як казати натомість, читайте за посиланням.