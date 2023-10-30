Будете здивовані: як українською назвати "чемодан"

30 жовтня 2023, 20:29
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Чимало українців любить вживати слово "чемодан". При цьому дехто вважає, що це суржик.

Все ж є люди, які переконані, що це не так. Як правильно українською назвати "чемодан" підкаже Освіта 24

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Як українською назвати "чемодан"

Якщо ж ви, до прикладу, зібралися у якусь поїздку чи відрядження, можете сказати, що спакували валізу. 

Та якщо ж ви скажете, що пакуєте чемодан, теж не помилитесь. Адже це слово є в українській мові і ставити його в один ряд із  суржиковими не варто. Воно є синонімом до слова "валіза". 

Так, чемоданом називаємо переносний ящик для дорожніх речей, виготовлений з шкіри, фанери, фібри тощо, що має відкидну кришку, замки, ручку.

Однак, що цікаво, доктор філологічних наук Олександр Пономарів радив все ж віддавати перевагу слову "валіза". 

До речі, слово "валіза", а відповідно і "чемодан", мають такі цікаві синоніми

  • саквояж;
  • чамайдан;
  • чемодан;
  • валізка;
  • коробка.

Ми також раніше розповідали, як правильно українською назвати "кольцо". Зауважимо, що це слово є суржиковим. Як казати натомість, читайте за посиланням. 

Автор: Марія Волошин