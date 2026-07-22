Не "черьомуха": як правильно назвати це дерево українською

Українці іноді у своєму щоденному мовленні можуть вживати суржик. Зокрема й тому, що не знають правильних українських відповідників до окремих слів.

Або й не підозрюють, що саме ця назва є неправильною. Серед таких – і найменування дерев, пише 24 Канал.

"Черьомуха" українською мовою як буде

Наприклад, можна почути таку назву одного із дерев як "черьомуха". Однак в українській мові є зовсім інша назва на його позначення.

черьомуха – черемшина, черемха, черемуха;

У Словнику української мови читаємо, що невелике дерево або кущ з рясними, зібраними в китиці запашними білими квітками й чорними їстівними ягодами варто називати черемха або черемуха. Також можна сказати і черемшина. Так називають і плоди цієї рослини. А от мовного покруча "черьомуха" варто уникати.

Черемшина чи черемша

Українці також можуть плутати слова "черемшина" та "черемша", адже вони схожі за звучанням. Однак мають зовсім різні значення.

Про черемшину ми вже згадали. А от черемша (інша назва – ведмежа цибуля) – це червонокнижна цибулинна рослина, яка на смак нагадує часник і дуже корисна для організму, розповів мовознавець Олександр Авраменко в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

"Черемшина" у виконанні Ніни Матвієнко та Оксани Мухи: відео

Які властивості черемхи

У "Фармацевтичній енциклопедії" пишуть, що плоди черемхи звичайної використовують як лікарську сировину.

У медицині також використовують плоди черемхи звичайної, які мають протизапальні властивості.

Плоди їстівні, борошно з них використовують для виготовлення пирогів та кондитерських виробів. Також вони є кормом для великої рогатої худоби, лосів, оленів, овець, кіз, бобрів та ондатр.

Деревину використовується в токарному, обозному, меблевому виробництві. Листя отруйне для гусей.