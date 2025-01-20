Чим студенту загрожує відмова від проходження військової підготовки

З 1 вересня 2025 року студенти у закладах вищої освіти України проходитимуть базову загальновійськову підготовку. Вона буде обов'язковою і для хлопців, і для дівчат.

Обсяг курсу може бути різним. Загалом курс міститиме 300 годин теоретичних і практичних занять, інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення заступника міністра оборони Сергія Мельника.

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Чи можна не проходити військову підготовку у виші

Вивчення БЗВП стартує з 2 курсу. Теорію вивчатимуть усі студенти, а практику обов'язково проходитимуть лише хлопці. Дівчата – за бажанням і ставши на військовий облік.

БЗВП є обов'язковою для всіх. І якщо студенти за якимись принципами, наприклад, не хочуть скласти іспит, чи отримали незадовільну оцінку, якщо вони відмовляються прийняти військову присягу, вони не зможуть в майбутньому проходити навчання в вищих навчальних закладах,

– заявив посадовець.

І додав, що осіб, які пройшли БЗВП, але за законом не підлягають призову в особливий період (за віком, станом здоров'я, сімейними обставинами тощо), можуть мобілізувати лише за власним бажанням.

Також, відповідно до законодавства, громадяни України, які не мають базової загальної військової підготовки, не зможуть працевлаштуватися до органів державної служби, місцевих органів самоврядування та органів прокуратури.