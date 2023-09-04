"Мені подали сигнал": Лісовий розповів правду про дисертацію та відмову від наукового ступеня

Міністр освіти Оксен Лісовий став першим, хто відмовився від свого наукового ступеня. Його звинуватили у плагіаті, тож він вирішив позбутися привілеї, яку здобував не за власним бажанням.

За словами очільника МОН, свою дисертацію він писав та захищав не з власної ініціативи, а через обставини. Коли ж його почали звинувачувати у плагіаті, Лісовий негайно відмовився від наукового звання, яке здобув заради формальностей.

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Лісовий захищав роботу у 2010 – 2011 роках, коли очільником МОН був Дмитро Табачник. Як розповів міністр, свою роботу він писав швидко та під тиском обставин.

Я був директором позашкільного навчального закладу, який отримав статус національного. Мені тоді послали чіткі сигнали, що на посаді, на якій я перебуваю, мав бути принаймні кандидат – повинен захиститися. Багато хто був у таких ситуаціях,

– зізнався Лісовий.

Він писав свою роботу лише з формальності, а не через бажання побудувати наукову кар'єру. Коли ж у його роботі та дисертації Сергія Бабака виявили збіги з іншими науковими працями, обидва вирішили відмовитися від наукових ступенів.

"Оскільки ми обидвоє не пішли шляхом наукової карʼєри, мали анулювати культуру плагіату. Щобільше, у Міністерстві освіти лежить велика кількість докторських, які треба розглянути на предмет плагіату. І я не хотів би, щоб у мене в самого за спиною було якесь обтяження", — сказав Лісовий.

Міністр також переконаний, що його посада не потребує наукового ступеня, а статуси та доплати за наукову діяльність повинні отримувати ті, хто дійсно займається наукою.