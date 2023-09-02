Як розповів очільник МОН Оксен Лісовий, впроваджувати реформи у час війни вкрай важко. Це потребує мільярди гривень інвестицій, але очевидно, що оборона держави – пріоритетний напрямок.

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Яких фахівців бракує школам

Також міністр зазначив, що одним з найбільш важких питань лишаються кадри. Зокрема, зараз у школах потрібно збільшити кількість психологів, адже війна впливає на психологічний стан як дітей, так і вчителів.

Втім, на це потрібно чимало додаткових коштів, яких у бюджеті наразі немає.

Ми зараз дискутуємо з Міністерством фінансів щодо збільшення кількості ставок психологів. На сьогодні в школах є половина ставки – один психолог, який працює іноді на дві-три школи. Одна людина не встигає охопити всіх дітей, не кажучи про те, що вкрай необхідно працювати з педагогами й, часто, допомагати батькам,

– розповів Лісовий.

Один з варіантів виходу з положення – залучення донорських коштів, але їх навряд чи буде достатньо.