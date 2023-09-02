Очільник Міносвіти України Оксен Лісовий в ефірі національного телемарафону розповів: якщо батьки не хочуть відпускати дитину до школи, попри ухвалене місцевою владою рішення, можуть перевести її на дистанційку. При цьому міністр спростував міф про такий формат здобуття освіти.

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Лісовий спростував міф про дистанційне навчання

Лісовий при цьому уточнив, що МОН погодило наказ, який дозволяє тимчасове переведення учня до іншої школи за спрощеною процедурою.

Є хороші приклади, коли в одній школі створюють окремі дистанційні класи,

– уточнив міністр.

При цьому спростував про міф про те, що Міносвіти нібито скасувало дистанційне навчання.

Це маніпуляція. Дистанційне навчання є, тому що для нас безпека є ключовим пріоритетом, фізична і ментальна безпека дітей. І в цій ситуації ми не можемо наполягати на виключно очному навчанні,

– додав очільник МОН.

Він також розповів: у МОН ставили завдання – подолати освітні втрати та забезпечити здобуття якісної освіти. Але для цього треба значно підвищити рівень очного навчання.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Також міністр уточнив, що з 3 мільйонів 951 тисячі учнів 45% навчатиметься очно, 30% – за змішаним форматом, 25% – дистанційно.

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