Глава Минобразования Украины Оксен Лисовой в эфире национального телемарафона рассказал: если родители не хотят отпускать ребенка в школу, несмотря на принятое местными властями решение, могут перевести его на дистанционку. При этом министр опроверг миф о таком формате получения образования.
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Лисовой опроверг миф о дистанционной учебе
Лисовой при этом уточнил, что МОН согласовал приказ, разрешающий временный перевод ученика в другую школу по упрощенной процедуре.
Есть хорошие примеры, когда в одной школе создают отдельные дистанционные классы,
– уточнил министр.
При этом опроверг миф о том, что Минобразования якобы отменило дистанционную учебу.
Это манипуляция. Дистанционная учеба есть, потому что для нас безопасность является ключевым приоритетом, физическая и ментальная безопасность детей. И в этой ситуации мы не можем настаивать на исключительно очном обучении,
– добавил глава МОН.
Он также рассказал: в МОН ставили задачу – преодолеть образовательные потери и обеспечить получение качественного образования. Но для этого нужно значительно повысить уровень очного обучения.
Также министр уточнил, что из 3 миллионов 951 тысячи учеников 45% будут учиться очно, 30% – по смешанному формату, 25% – дистанционно.
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Как будут учиться ученики с 1 сентября в Украине
- Глава Минобразования Украины Оксен Лисовой рассказал, что учебные заведения в Украине с 1 сентября будут работать в очном, дистанционном и смешанном форматах. Решения будут приниматься на местах.
- Так, в Украине работу возобновило около 13 тысяч школ.
- На обучение вернулись 3 миллиона 951 тысяча учеников. Около полумиллиона из них должны учиться оффлайн.
- 84% школ имеют обустроенные укрытия.
- Если родители не хотят, чтобы ребенок учился очно, могут перевести его на другую доступную форму обучения.
- Если укрытие школы не может вместить нужное количество детей и педагогов, следует наладить посменное очное обучение, уточнил министр.
- На тех территориях, где есть угроза жизни или здоровью детей, очного обучения не будет.
- Педагогические советы школ, кстати, могут самостоятельно определять структуру и продолжительность учебного дня, недели, занятий и даже форму организации обучения.
- К слову, с начала полномасштабной войны в Украине уже полностью отстроили более 500 школ, разрушенных русскими.