Глава украинского правительства Денис Шмигаль рассказывал, что в каждом регионе ОВА мониторит ситуацию в общинах. При этом именно ОВА будет определять формат обучения школьников в новом учебном году.
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Кто будет определять формат обучения в школах
Шмигаль подчеркнул: в зависимости от уровня угроз местные власти будут принимать решение о формате обучения: очный, онлайн или смешанный.
Также он добавил, что там, где есть угроза жизни или здоровью детей, очного обучения не будет.
В МОН при этом сообщили: если родители против очной формы обучения могут выбрать другие варианты получения образования для своих детей. К примеру:
- дистанционная;
- семейная (домашняя);
- экстернатура.
Также в министерстве напомнили, что если укрытие имеет недостаточно мест для всех школьников, учителей и работников, образовательный процесс можно организовать посменно: в течение дня, недели, месяца или семестра.
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Как будут учиться ученики в Украине с 1 сентября
- Глава Минобразования Украины Оксен Лисовой рассказал, что учебные заведения в Украине с 1 сентября будут работать в очном, дистанционном и смешанном форматах. Их будут определять и согласовывать ОВА и директора учебных заведений.
- Если родители не хотят, чтобы ребенок учился очно, могут перевести его на другую доступную форму обучения.
- Если укрытие школы не может вместить нужное количество детей и педагогов, следует наладить посменное очное обучение офлайн, уточнил министр. Все же ученикам начальной школы лучше получать образование в очном формате, чтобы дети социализировались.