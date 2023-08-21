Глава украинского правительства Денис Шмигаль рассказывал, что в каждом регионе ОВА мониторит ситуацию в общинах. При этом именно ОВА будет определять формат обучения школьников в новом учебном году.

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Кто будет определять формат обучения в школах

Шмигаль подчеркнул: в зависимости от уровня угроз местные власти будут принимать решение о формате обучения: очный, онлайн или смешанный.

Также он добавил, что там, где есть угроза жизни или здоровью детей, очного обучения не будет.

В МОН при этом сообщили: если родители против очной формы обучения могут выбрать другие варианты получения образования для своих детей. К примеру:

дистанционная;

семейная (домашняя);

экстернатура.

Также в министерстве напомнили, что если укрытие имеет недостаточно мест для всех школьников, учителей и работников, образовательный процесс можно организовать посменно: в течение дня, недели, месяца или семестра.

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