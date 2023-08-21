Очільник українського уряду Денис Шмигаль розповідав, що у кожному регіоні ОВА моніторить безпекову ситуацію у громадах. При цьому саме ОВА визначатимуть формат навчання школярів у новому навчальному році.

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Хто визначатиме формат навчання у школах

Шмигаль наголосив: залежно від рівня загроз місцева влада ухвалюватиме рішення про формат навчання: очний, онлайн чи змішаний.

Також він додав, що там, де є загроза життю чи здоров'ю дітей, очного навчання не буде.

У МОН при цьому повідомили: якщо батьки проти очної форми навчання, можуть обрати інші варіанти здобуття освіти для своїх дітей. Наприклад:

дистанційна;

сімейна (домашня);

екстернатура.

Також у міністерстві нагадали, якщо укриття має недостатньо місць для всіх школярів, учителів та працівників, освітній процес можна організувати позмінно: упродовж дня, тижня, місяця або семестру.

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