Очільник українського уряду Денис Шмигаль розповідав, що у кожному регіоні ОВА моніторить безпекову ситуацію у громадах. При цьому саме ОВА визначатимуть формат навчання школярів у новому навчальному році.
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Хто визначатиме формат навчання у школах
Шмигаль наголосив: залежно від рівня загроз місцева влада ухвалюватиме рішення про формат навчання: очний, онлайн чи змішаний.
Також він додав, що там, де є загроза життю чи здоров'ю дітей, очного навчання не буде.
У МОН при цьому повідомили: якщо батьки проти очної форми навчання, можуть обрати інші варіанти здобуття освіти для своїх дітей. Наприклад:
- дистанційна;
- сімейна (домашня);
- екстернатура.
Також у міністерстві нагадали, якщо укриття має недостатньо місць для всіх школярів, учителів та працівників, освітній процес можна організувати позмінно: упродовж дня, тижня, місяця або семестру.
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Як вчитимуться учні в Україні з 1 вересня
- Очільник Міносвіти України Оксен Лісовий розповів, що навчальні заклади в Україні з 1 вересня працюватимуть в очному, дистанційному та змішаному форматах. Їх визначатимуть та погоджуватимуть ОВА та директори закладів освіти.
- Якщо батьки не хочуть, аби їхня дитина вчилася очно, можуть перевести її на іншу доступну форму навчання.
- Якщо укриття школи не може вмістити потрібну кількість дітей та педагогів, варто налагодити позмінне очне навчання офлайн, уточнив міністр. Все ж учням початкової школи краще здобувати освіту в очному форматі, аби діти соціалізувалися.