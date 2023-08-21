Українські заклади освіти завершують підготовку до нового навчального року. Ключове питання – обладнання укриття, адже безпека та комфорт дітей є першочерговими завданнями.

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Просто зараз поліція та ДСНС проводить інспекцію укриттів та вказує на недоліки. Втім, у разі виникнення сумнівів щодо безпеки дітей батьки мають повну свободу вибору форми навчання.

Як повідомили у МОН, у випадку, якщо батьки проти очної форми навчання, їм доступні інші варіанти: дистанційна освіта, сімейна (домашня) або екстернатура. Також у міністерстві нагадали, що очне навчання повинне бути організоване у такому режимі, щоб в укритті було місце для всіх учнів та персоналу.

Якщо потужностей споруд цивільного захисту недостатньо для укриття всіх школярів, учителів та працівників, освітній процес можна організувати позмінно: упродовж дня, тижня, місяця або семестру,

– підкреслили у міністерстві.

Що стосується рішення про формат навчання, то його повинні ухвалювати ОВА та заклади освіти.