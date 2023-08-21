Украинские учебные заведения завершают подготовку к новому учебному году. Ключевой вопрос – оборудование укрытия, ведь безопасность и комфорт детей являются первоочередными задачами.

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Прямо сейчас полиция и ГСЧС проводит инспекцию укрытий и указывает на недостатки. Впрочем, в случае возникновения сомнений в безопасности детей родители имеют полную свободу выбора формы обучения.

Как сообщили в МОН, если родители против очной формы обучения, им доступны другие варианты: дистанционное образование, семейная (домашняя) или экстернатура. Также в министерстве напомнили, что очное обучение должно быть организовано в таком режиме, чтобы в укрытии было место для всех учащихся и персонала.

Если мощностей сооружений гражданской защиты недостаточно для укрытия всех школьников, учителей и работников, образовательный процесс можно организовать посменно: в течение дня, недели, месяца или семестра,

– подчеркнули в министерстве.

Что касается решения о формате обучения, то его должны принимать ОВА и учебные заведения.