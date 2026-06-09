"НМТ – це перевірка на нервовий зрив": Лубінець різко розкритикував тестування

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розкритикував нинішній формат Національного мультипредметного тесту. За його словами, НМТ дедалі частіше перетворюється з перевірки знань на випробування витривалості, стресостійкості та навіть технічної вдачі.

Основна сесія Національного мультипредметного тесту триває в Україні з 20 травня до 25 червня, і саме від результатів цього іспиту залежить вступ тисяч випускників до закладів вищої освіти. Втім, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець переконаний, що нинішній формат тестування має низку проблем: він заявив, що НМТ дедалі більше нагадує перевірку на витривалість, а не об'єктивне оцінювання знань.

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Лубінець звернув увагу на технічні проблеми під час НМТ

Омбудсмен навів приклад випускниці з Вінниччини, яка є медалісткою та призеркою всеукраїнської олімпіади з біології. За словами Лубінця, під час проходження тестування дівчина зіткнулася з низкою технічних несправностей.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Серед проблем були некоректна робота комп'ютера, зависання системи, несправна комп'ютерна мишка та труднощі з відображенням завдань. Через це учасниця втрачала дорогоцінний час під час виконання тесту.

Після завершення іспиту вона разом із матір'ю звернулася до регіонального центру оцінювання якості освіти з проханням дозволити перескладання під час додаткової сесії. Однак, як зазначає омбудсмен, позитивного рішення вони не отримали.

Лубінець наголосив, що коли учень не може перездати іспит у випадку об'єктивних проблем – це вже не про оцінювання знань, а про відсутність справедливих процедур. "Це питання потребує прямої реакції Міносвіти".

Чому омбудсмен критикує нинішній формат тестування

На думку Лубінця, серйозним викликом є сама структура НМТ. Учасники мають виконати завдання з чотирьох предметів поспіль, що вимагає постійного перемикання між різними типами мислення.

Результат: ми не вимірюємо знання – ми вимірюємо стійкість до виснаження,

– заявив омбудсмен.

Він також звернув увагу на історію вчительки історії з 18-річним стажем, яка вирішила пройти НМТ та отримала 183 бали. За її словами, частина завдань виходила за межі звичних шкільних підходів, а значний професійний досвід іноді навіть ускладнював вибір правильної відповіді через надмірний аналіз.

Лубінець вважає, що тестування має оцінювати насамперед рівень знань, а не здатність працювати в умовах жорстких часових обмежень чи долати технічні труднощі.

Питання справедливості залишається відкритим

Омбудсмен також прокоментував дискусії щодо альтернативних освітніх шляхів для тих випускників, які відчувають надмірний стрес через НМТ. На його думку, замість пошуку альтернатив необхідно вдосконалювати саму систему оцінювання.

Він наголосив, що поки технічні збої, перевантаження учасників та інші недоліки залишаються частиною процесу, питання рівного доступу до освіти та справедливого оцінювання знань залишатиметься актуальним.

Лубінець підсумував, що "НМТ дедалі більше виглядає не як інструмент рівного доступу до освіти, а як тест на витривалість до системних недосконалостей".