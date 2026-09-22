Чому "лікарня", а не "больница": як Олександр Потебня довів унікальність української мови

22 вересня 1835 року народився Олександр Потебня – видатний український мовознавець, який ще у ХІХ столітті сформулював ідею: мова не просто передає думки, а формує їх. За його теорією, кожне слово містить "внутрішню форму" – первісний образ, який підсвідомо впливає на те, як ми сприймаємо світ.

Чому українську та російську мови неможливо просто накласти одна на одну, як кальку, і як саме слова програмують наше ставлення до життя, свободи та страждань – розбираємо разом з 24 Каналом на основі геніальної теорії Олександра Потебні, яка сьогодні набула безпрецедентної актуальності.

Хто такий Олександр Потебня і що таке "внутрішня форма слова"

Олександр Опанасович Потебня (1835 – 1892) був одним із найвидатніших і найвпливовіших філологів свого часу, чиї ідеї на багато десятиліть випередили появу сучасної когнітивної лінгвістики та психології. Працюючи професором у Харківському університеті, він присвятив своє життя дослідженню українського фольклору, міфології, народної пісні та етимології. У 1862 році, за рік до сумнозвісного Валуєвського циркуляра, який намагався знищити українську мову, Потебня публікує свою фундаментальну працю "Думка і мова".

У ній він робить революційне відкриття, яке сам сформулював так: "Мова є не стільки вираженням уже готової істини, скільки засобом її відкриття". Тобто мова – це не інструмент для передачі вже сформованої думки, а безпосередній інструмент її створення. Ми не спочатку думаємо, а потім шукаємо слова; ми мислимо саме завдяки словам і винятково в тих межах, які ці слова нам задають.

Центральним концептом у праці "Думка і мова" є поняття "внутрішня форма слова". За теорією Потебні, слово складається не з двох елементів (звучання і значення), як вважалося раніше, а з трьох. Третім, найважливішим елементом є внутрішня форма. Як писав сам учений: "Внутрішня форма слова є відношення змісту думки до свідомості; вона показує, як людині уявляється її власна думка". Це історичний корінь, первісна ознака, за яку предмет чи явище колись отримали свою назву. Це той найперший метафоричний образ, який ліг в основу найменування і став містком між звуком та ідеєю.



Олександр Потебня наголошував на внутрішній формі слова / Фото Wikipedia

З часом, у процесі еволюції мови, люди перестають усвідомлювати цей первісний образ у повсякденному спілкуванні. Слово стає звичним ярликом. Проте внутрішня форма нікуди не зникає. Вона продовжує жити в глибинних структурах мови, формуючи підсвідоме, емоційне та психологічне ставлення людини до того, про що вона говорить. Наприклад, українське слово "вікно" етимологічно походить від слова "око" (це те, через що будинок "дивиться" на світ). А за однією з версій, слово "стіл" пов'язане з дієсловом "стелити" (те, що застеляють).

Якщо крізь призму внутрішньої форми порівняти базові, фундаментальні поняття в українській та російській мовах, стає очевидним: наші народи формувалися в абсолютно різних світоглядних координатах. Те, що здається просто різним набором літер для позначення одного предмета, насправді є відображенням двох кардинально різних філософій буття.

Порівняння менталітетів: як слова програмують реальність

Найкраще теорія Потебні працює на конкретних прикладах. Подивіться на етимологію звичних нам термінів, які ми використовуємо щодня. Вони яскраво демонструють, як мова фіксує історичний досвід нації та її психологічний стан.

Лікарня vs Больница. Українське слово "лікарня" походить від дієслова "лікувати", яке, своєю чергою, має глибокий праслов'янський корінь *lěkъ (ліки, засіб для зцілення). В основі цього слова лежить винятково позитивний, конструктивний процес – одужання, порятунок, надія на відновлення життєвих сил. Коли українець каже "я йду в лікарню", на підсвідомому рівні його мозок отримує сигнал: я йду туди, де мене будуть лікувати, де мені повернуть здоров'я. Фокус уваги зосереджений на дії, що несе благо і розв'язання проблеми.

Натомість російська "больница" утворена від слова "боль" (біль, страждання, мука). Тобто етимологічно і семантично це місце, де болить, де сконцентровані страждання. Фокус зміщений із порятунку на саму хворобу. Людина, яка йде в "больницу" або на "больнічний", підсвідомо налаштовується на біль і перебування у стані жертви. Це класичний приклад того, як внутрішня форма слова програмує психологічний стан: українська мова акцентує на виході з кризи, російська – на фіксації в ній.



В українській мові слово "лікарня" походить від слова "лікувати", а не "болеть" як у російській / Фото Magnific

Перемога vs Победа. Наша "перемога" етимологічно пов'язана з дієсловами "могти", "перемогти". Корінь тут вказує на міць, потужність, здатність перевершити силою, стати могутнішим за несприятливі обставини чи ворога. Це дія активної, життєствердної сили, результат власних зусиль, незламної волі та спроможності. Перемога в українському розумінні здобувається в процесі важкого подолання перешкод, коли людина чи нація знаходить у собі внутрішній ресурс "змогти".

Російська "победа" має зовсім іншу, значно похмурішу природу. Вона походить від слова "беда" (біда, горе, нещастя) і буквально означає те, що настає "по беде" (після біди). Це пасивне очікування кінця страждань. У цьому слові закладений глибокий історичний фаталізм: спочатку обов'язково має статися катастрофа, масове горе, руйнування, і лише те, що якимось дивом залишиться після цього, називається "победой". Російський концепт не передбачає власної активної сили творення, він фіксує лише факт того, що біда нарешті минула. Український концепт – це тріумф волі та дії.

Держава vs Государство. Українське поняття "держава" базується на дієслові "держати" – тобто гуртувати, тримати разом спільноту, спиратися на спільні зусилля. Це слово відсилає до часів, коли суспільство трималося на домовленостях, як у давньому вислові "держати раду". Держава в українському розумінні – це те, що ми тримаємо разом, це наша спільна справа, яка існує винятково завдяки консолідації вільних людей. Це горизонтальна структура взаємодії, де кожен несе відповідальність за те, щоб конструкція встояла.

Російське "государство" походить від слова "государь" (володар, цар, монарх), яке етимологічно споріднене з давнім "господь" у значенні пана, хазяїна рабів. Внутрішня форма цього слова вказує на жорстке, беззаперечне підпорядкування одній особі – власнику, якому належить абсолютно все: і землі, і ресурси, і люди на цих землях. "Государство" – це приватна власність "государя". У цьому слові закладена вертикаль абсолютної влади та повного безправ'я підданих. Тому для українця держава – це інструмент захисту спільноти, а для росіянина – сакральний апарат примусу, якому він належить як річ.

Чому дослівного перекладу не існує

Завдяки своєму глибокому філологічному підходу Олександр Потебня дійшов висновку, який сьогодні ідеально пояснює небезпеку мовної асиміляції: абсолютного, дослівного перекладу не існує в принципі. Коли ми перекладаємо слово іншою мовою, ми передаємо лише його сухий, формальний зміст (предмет, на який воно вказує), але неминуче втрачаємо його "душу" – ту саму внутрішню форму.

Потебня наголошував: "Немає двох мов, які б однаково позначали той самий предмет, бо кожна мова має свій особливий кут зору". Кожна мова – це унікальна, неповторна система координат, окрема призма, через яку народ дивиться на Всесвіт.

За Потебнею, людина, яка розмовляє українською, мислить категоріями творення, волі, подолання перешкод та горизонтальної взаємодії. Її нейронні зв'язки формуються під впливом слів, що несуть у собі енергію життя. Коли ж ця сама людина переходить на російську мову, вона несвідомо, крок за кроком, переймає чужу картину світу – більш фаталістичну, підкорену, зосереджену на стражданні, болі та владній ієрархії.

Змінюючи мову, ми змінюємо кут зору на реальність. Саме тому перехід на чужу мову завжди тягне за собою зміну менталітету. Неможливо думати як вільна, проактивна людина, постійно використовуючи інструментарій мови, яка століттями створювалася і шліфувалася в умовах деспотизму та придушення особистості.

Чому Потебня вважав суржик небезпечним

Теорія внутрішньої форми слова також блискуче пояснює, чому суржик є вкрай шкідливим явищем. І йдеться тут не лише про чистоту граматики, естетику мовлення чи правила правопису, а насамперед про психологію та когнітивний розвиток людини.

Олександр Потебня суворо попереджав про наслідки мовного відступництва: "Денаціоналізація зводиться до поганого виховання, до моральної хвороби... до дезорганізації суспільства". Змішування мов (особливо в ранньому віці), штучна двомовність та відрив від рідного слова неминуче призводять до того, що нація втрачає свій інтелектуальний потенціал. Людина, яка не має міцного мовного ґрунту, стає вразливою до маніпуляцій та чужого впливу. Її критичне мислення слабшає, адже її когнітивна "операційна система" постійно видає помилки через конфлікт різних світоглядних кодів. На думку деяких дослідників, суржик робить мислення хаотичним, поверхневим і нездатним до складного аналізу.

Рідна мова – це не просто засіб комунікації чи маркер громадянської позиції. Це найпотужніший інструмент збереження унікальної ментальної матриці нації. Повертаючись до української мови, ми не просто вчимо нові слова чи виконуємо вимоги часу. Ми повертаємо собі здатність мислити категоріями сили, зцілення, свободи та відповідальності, які заклали в ці слова наші предки. Ми свідомо обираємо "лікувати", а не концентруватися на "болі", ми обираємо гуртувати "державу", а не служити "государю", і ми здобуваємо власну "перемогу", а не чекаємо, поки над нами пронесеться чергова "біда".