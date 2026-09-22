Почему украинский и русский языки невозможно просто наложить один на другой, как кальку, и как именно слова определяют наше отношение к жизни, свободе и страданиям – разбираем вместе с 24 Каналом на основе гениальной теории Александра Потебни, которая сегодня приобрела беспрецедентную актуальность.

Кто такой Александр Потебня и что такое "внутренняя форма слова"

Александр Афанасьевич Потебня (1835 – 1892) был одним из самых выдающихся и влиятельных филологов своего времени, чьи идеи на многие десятилетия опередили появление современной когнитивной лингвистики и психологии. Работая профессором в Харьковском университете, он посвятил свою жизнь исследованию украинского фольклора, мифологии, народной песни и этимологии. В 1862 году, за год до печально известного Валуевского циркуляра, который пытался уничтожить украинский язык, Потебня публикует свой фундаментальный труд "Думка і мова".

В ней он делает революционное открытие, которое сам сформулировал так: "Язык – это не столько выражение уже готовой истины, сколько средство ее открытия". То есть язык – это не инструмент для передачи уже сформированной мысли, а непосредственный инструмент ее создания. Мы не сначала думаем, а потом ищем слова; мы мыслим именно благодаря словам и исключительно в тех пределах, которые эти слова нам задают.

Центральным концептом в труде "Думка і мова" является понятие "внутренняя форма слова". Согласно теории Потебни, слово состоит не из двух элементов (звучания и значения), как считалось ранее, а из трех. Третьим, самым важным элементом является внутренняя форма. Как писал сам ученый: "Внутренняя форма слова – это отношение содержания мысли к сознанию; она показывает, как человеку представляется его собственная мысль". Это исторический корень, первоначальный признак, по которому предмет или явление когда-то получили свое название. Это вот самый первый метафорический образ, который лег в основу наименования и стал мостиком между звуком и идеей.



Александр Потебня подчеркивал важность внутренней формы слова / Фото Wikipedia

Со временем, в процессе эволюции языка, люди перестают осознавать этот первоначальный образ в повседневном общении. Слово становится привычным ярлыком. Однако внутренняя форма никуда не исчезает. Она продолжает жить в глубинных структурах языка, формируя подсознательное, эмоциональное и психологическое отношение человека к тому, что он говорит. Например, украинское слово "вікно" этимологически происходит от слова "око" (это то, через что дом "смотрит" на мир). А по одной из версий, слово "стіл" связано с глаголом "стелити" (что застилают).

Если через призму внутренней формы сравнить базовые, фундаментальные понятия в украинском и русском языках, становится очевидным: наши народы формировались в совершенно разных мировоззренческих координатах. То, что кажется просто разным набором букв для обозначения одного предмета, на самом деле является отражением двух кардинально разных философий бытия.

Сравнение менталитетов: как слова программируют реальность

Лучше всего теория Потебни работает на конкретных примерах. Посмотрите на этимологию привычных нам терминов, которые мы используем каждый день. Они ярко демонстрируют, как язык фиксирует исторический опыт нации и ее психологическое состояние.

"Лікарня" vs "Больница". Украинское слово "лікарня" происходит от глагола "лікувати", который, в свою очередь, имеет глубокий праславянский корень *lěkъ (лекарство, средство для исцеления). В основе этого слова лежит исключительно позитивный, конструктивный процесс – выздоровление, спасение, надежда на восстановление жизненных сил. Когда украинец говорит "я йду в лікарню", на подсознательном уровне его мозг получает сигнал: я иду туда, где меня будут лечить, где мне вернут здоровье. Фокус внимания сосредоточен на действии, несущем благо, и решении проблемы.

Зато русское слово "больница" образовано от слова "боль" (боль, страдание, мука). То есть этимологически и семантически это место, где болит, где сконцентрированы страдания. Фокус смещен с избавления от болезни на саму болезнь. Человек, который идет в "больницу" или на "больничный", подсознательно настраивается на боль и пребывание в состоянии жертвы. Это классический пример того, как внутренняя форма слова программирует психологическое состояние: украинский язык акцентирует внимание на выходе из кризиса, русский – на зацикливании в нем.



В украинском языке слово "лікарня" происходит от слова "лікувати", а не "болеть", как в русском / Фото Magnific

Перемога vs Победа. Наша "перемога" этимологически связана с глаголами "могти", "перемогти". Корень здесь указывает на мощь, силу, способность превзойти силой, стать могущественнее неблагоприятных обстоятельств или врага. Это действие активной, жизнеутверждающей силы, результат собственных усилий, несокрушимой воли и способности. Победа в украинском понимании достигается в процессе тяжелого преодоления препятствий, когда человек или нация находят в себе внутренний ресурс "смочь".

Русское слово "победа" имеет совершенно иную, гораздо более мрачную природу. Оно происходит от слова "беда" (беда, горе, несчастье) и буквально означает то, что наступает "по беде" (после беды). Это пассивное ожидание конца страданий. В этом слове заложен глубокий исторический фатализм: сначала обязательно должна произойти катастрофа, массовое горе, разрушение, и только то, что каким-то чудом останется после этого, называется "победой". Русский концепт не предполагает собственной активной творческой силы, он фиксирует лишь факт того, что беда наконец миновала. Украинский концепт – это триумф воли и действия.

Держава vs Государство. Украинское понятие "держава" основано на глаголе "держати" – то есть объединять, держать сообщество вместе, опираться на совместные усилия. Это слово отсылает к временам, когда общество держалось на договоренностях, как в древнем выражении "держати раду". Держава в украинском понимании – это то, что мы держим вместе, это наше общее дело, которое существует исключительно благодаря консолидации свободных людей. Это горизонтальная структура взаимодействия, где каждый несет ответственность за то, чтобы конструкция устояла.

Русское "государство" происходит от слова "государь" (властелин, царь, монарх), которое этимологически родственно древнему "господь" в значении господина, хозяина рабов. Внутренняя форма этого слова указывает на жесткое, беспрекословное подчинение одному лицу – владельцу, которому принадлежит абсолютно все: и земли, и ресурсы, и люди на этих землях. "Государство" – это частная собственность "государя". В этом слове заложена вертикаль абсолютной власти и полного бесправия подданных. Поэтому для украинца государство – это инструмент защиты сообщества, а для россиянина – сакральный аппарат принуждения, которому он принадлежит как вещь.

Почему дословного перевода не существует

Благодаря своему глубокому филологическому подходу Александр Потебня пришел к выводу, который сегодня идеально объясняет опасность языковой ассимиляции: абсолютного, дословного перевода не существует в принципе. Когда мы переводим слово на другой язык, мы передаем лишь его сухое, формальное содержание (предмет, на который оно указывает), но неизбежно теряем его "душу" – ту самую внутреннюю форму.

Потебня подчеркивал: "Нет двух языков, которые одинаково обозначали бы один и тот же предмет, потому что каждый язык имеет свой особый угол зрения". Каждый язык – это уникальная, неповторимая система координат, отдельная призма, через которую народ смотрит на Вселенную.

По мнению Потебни, человек, говорящий на украинском, мыслит категориями творчества, воли, преодоления препятствий и горизонтального взаимодействия. Его нейронные связи формируются под влиянием слов, несущих в себе энергию жизни. Когда же этот же человек переходит на русский язык, он неосознанно, шаг за шагом, перенимает чужую картину мира – более фаталистическую, покорную, сосредоточенную на страдании, боли и властной иерархии.

Меняя язык, мы меняем угол зрения на реальность. Именно поэтому переход на чужой язык всегда влечет за собой изменение менталитета. Невозможно мыслить как свободный, проактивный человек, постоянно используя инструментарий языка, который веками создавался и оттачивался в условиях деспотизма и подавления личности.

Почему Потебня считал суржик опасным

Теория внутренней формы слова также блестяще объясняет, почему суржик является крайне вредным явлением. И речь здесь идет не только о чистоте грамматики, эстетике речи или правилах правописания, а прежде всего о психологии и когнитивном развитии человека.

Александр Потебня строго предупреждал о последствиях языкового отступничества: "Денационализация сводится к плохому воспитанию, к моральной болезни… к дезорганизации общества". Смешение языков (особенно в раннем возрасте), искусственное двуязычие и отрыв от родного языка неизбежно приводят к тому, что нация теряет свой интеллектуальный потенциал. Человек, не имеющий прочной языковой основы, становится уязвимым для манипуляций и чужого влияния. Его критическое мышление ослабевает, ведь его когнитивная "операционная система" постоянно выдает ошибки из-за конфликта различных мировоззренческих кодов. По мнению некоторых исследователей, суржик делает мышление хаотичным, поверхностным и неспособным к сложному анализу.

Родной язык – это не просто средство коммуникации или маркер гражданской позиции. Это самый мощный инструмент сохранения уникальной ментальной матрицы нации. Возвращаясь к украинскому языку, мы не просто учим новые слова или выполняем требования времени. Мы возвращаем себе способность мыслить категориями силы, исцеления, свободы и ответственности, которые заложили в эти слова наши предки. Мы сознательно выбираем "лечить", а не сосредотачиваться на "боли", мы выбираем объединять "государство", а не служить "государю", и мы добиваемся собственной "победы", а не ждем, пока над нами пронесется очередная "беда".