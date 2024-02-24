Так, повномасштабна війна триває вже протягом двох років, а загалом у новітній історії ми протистоїмо російському агресору вже близько 10 років. Але ніхто з українців не сумнівається: перемога – за нами.
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Що означає "перемога"
Освіта 24 при цьому розповість вам, що означає це чудове слово та які милозвучні й цікаві синоніми має перемога – тобто успіх у боротьбі за що-небудь, повний успіх у бою.
В українській мові ще свого часу побутувало слово "побІда". Однак на сьогодні воно є застарілим і нерекомендованим для вживання.
Також не вживайте суржикове слово "побєда".
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Які цікаві синоніми має "перемога"
А якщо ще й зазирнути у словники синонімів, то можна у них знайти красиві синоніми до слова "перемога". Окремі, зауважимо, є запозиченнями. Все ж ви ще можете сказати так:
- виграш;
- вікторія;
- звитяга;
- торжество (цілковита);
- тріумф (з великим успіхом);
- тріюмф;
- удача;
- успіх.
Розтлумачимо також, звідки до нашої мови прийшли стилістично забарвлені запозичення "тріумф" і "вікторія". Тріумф (з латинської) – видатний, блискучий успіх, перемога, торжество. А вікторія (з латинської) – перемога. Так ще у римській міфології називали богиню перемоги.
Раніше ми також знайомили вас із милозвучними синонімами до слова "прапор". Про них ви можете прочитати тут.