У час повномасштабної війни з Росією саме синьо-жовтий стяг став символом боротьби українського народу за незалежність – як і століття тому. І у цей день 24 Канал пропонує вам добірку милозвучних синонімів до слова "прапор".

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Як колоритно українською називати прапор

Якщо зазирнути у словник синонімів, можна почерпнути звідти цікаві слова на позначення "прапора" – полотнища, яке є емблемою країни, військової частини, організації тощо. І ось які:

стяг – урочиста назва прапора;

– урочиста назва прапора; знамено – вживається рідше;

– вживається рідше; корогва (хорогва, коругов, хоругов, коругва, хоругва) – застарілі назви. Так можна назвати також військовий, бойовий прапор;

– застарілі назви. Так можна назвати також військовий, бойовий прапор; штандарт – теж застаріла назва. Так називали прапори, хоругви за часів українського козацтва. Так називали і прапор певної держави. В іноземних арміях – прапор кавалерійської частини, ескадрону.

Милозвучні слова на позначення нашого національного знамена можна знайти і у Словнику синонімів української мови Вусика. Зокрема, такі як:

завівало;

майва;

полотнище;

прапорець;

прапірець.



Як українською можна називати прапор / Інфографіка 24 Каналу

До слова, пам’ятайте: вертикальну жердину для прапора називають "флагшток". І це цікаве слово має такі ж колоритні синоніми. Наприклад:

стяготримач;

майвилно.

​Так, можете обирати щоразу нове слово із запропонованих на позначення нашого стяга. Але при цьому завжди шануйте та бережіть його.