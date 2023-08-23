Во время полномасштабной войны с Россией именно сине-желтое знамя стало символом борьбы украинского народа за независимость – как и столетие назад. И в этот день 24 Канал предлагает вам подборку благозвучных синонимов к слову "прапор" (укр.).
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Как колоритно на украинском называть флаг
Если заглянуть в словарь синонимов, можно почерпнуть оттуда интересные слова на обозначение "знамени" (укр. прапора) – полотнища, которое является эмблемой страны, воинской части, организации и т.д. И вот какие:
- стяг (укр.) – торжественное название флага;
- знамено (укр.) – употребляется реже;
- корогва (хорогва, коругов, хоругов, коругва, хоругва) (укр.) – устаревшие названия. Так можно назвать также военное, боевое знамя;
- штандарт – тоже устаревшее название. Так называли флаги, хоругви во времена украинского казачества. Так называли и знамя определенного государства. В иностранных армиях – флаг кавалерийской части, эскадрона.
Благозвучные слова на обозначение нашего национального знамени можно найти и в Словаре синонимов украинского языка Вусика. В частности, такие как:
- завівало;
- майва;
- полотнище;
- прапорець;
- прапірець (укр.).
Как на украинском можно называть флаг / Инфографика 24 Канала
К слову, помните: вертикальную шест для флага называют "флагшток". И это интересное слово имеет такие же колоритные синонимы. Например:
- стяготримач;
- майвилно (укр.).