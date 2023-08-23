Во время полномасштабной войны с Россией именно сине-желтое знамя стало символом борьбы украинского народа за независимость – как и столетие назад. И в этот день 24 Канал предлагает вам подборку благозвучных синонимов к слову "прапор" (укр.).

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Как колоритно на украинском называть флаг

Если заглянуть в словарь синонимов, можно почерпнуть оттуда интересные слова на обозначение "знамени" (укр. прапора) – полотнища, которое является эмблемой страны, воинской части, организации и т.д. И вот какие:

стяг (укр.) – торжественное название флага;

(укр.) – торжественное название флага; знамено (укр.) – употребляется реже;

(укр.) – употребляется реже; корогва (хорогва, коругов, хоругов, коругва, хоругва) (укр.) – устаревшие названия. Так можно назвать также военное, боевое знамя;

(укр.) – устаревшие названия. Так можно назвать также военное, боевое знамя; штандарт – тоже устаревшее название. Так называли флаги, хоругви во времена украинского казачества. Так называли и знамя определенного государства. В иностранных армиях – флаг кавалерийской части, эскадрона.

Благозвучные слова на обозначение нашего национального знамени можно найти и в Словаре синонимов украинского языка Вусика. В частности, такие как:

завівало;

майва;

полотнище;

прапорець;

прапірець (укр.).



Как на украинском можно называть флаг / Инфографика 24 Канала

К слову, помните: вертикальную шест для флага называют "флагшток". И это интересное слово имеет такие же колоритные синонимы. Например:

стяготримач;

майвилно (укр.).

Так, можете выбирать каждый раз новое слово из предложенных на обозначение нашего знамени. Но при этом всегда уважайте и берегите его.