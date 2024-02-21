Тож Освіта 24 у цей пропонує ознайомитися із найкращими цитатами про рідну мову. Їхніми авторами є відомі українські письменники та поети.

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Які цитати про рідну мову запам'ятати

Російсько-українська війна остаточно переконала чималу кількість українців, що не "какая разніца", а варто говорити лише українською і позбутися мови російської зі свого життя.

Українські ж майстри слова своїми геніальними цитатами вкотре переконують у важливості відстоювання рідної та державної мови.

Тож до вашої уваги – невелика добірка:

Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Ми повинні бути свідомі того, що мовна проблема для нас актуальна і на початку ХХІ століття, і якщо ми не схаменемося, то матимемо дуже невтішну перспективу (Ліна Костенко).

Хто нікчемну душу має, то така ж у нього мова (Леся Українка).

Мова – коштовний скарб народу (Іван Франко).

Мова – це наша національна ознака, в мові – наша культура, сутність нашої свідомості (Іван Огієнко).

Найбiльше i найдорожче добро кожного народу – це його мова, та жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя i своï сподiванки, розум, досвiд, почування (Панас Мирний).

Мова – це не просто спосiб спiлкування, а щось бiльш значуще. Мова – це всi глибиннi пласти духовного життя народу, його iсторична пам'ять, найцiннiше надбання вiкiв, мова – це ще й музика, мелодика, фарби, буття, сучасна, художня, iнтелектуальна i мисленнєва дiяльнiсть народу (Олесь Гончар).

Мова – втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова. Любімо її, вивчаймо її, розвиваймо її! Борімося за красу мови, за правильність мови, за приступність мови, за багатство мови... (Максим Рильський).

Яке прекрасне рідне слово! Воно — не світ, а всі світи (Володимир Сосюра).

Запашна, співуча, гнучка, милозвучна, сповнена музики і квіткових пахощів – скількома епітетами супроводяться визнання української мови... Той, хто зневажливо ставиться до рідної мови, не може й сам викликати поваги до себе (Олесь Гончар).

Мова – то серце народу: гине мова – гине народ. (Іван Огієнко).

Мова росте елементарно разом з душею народу. (Іван Франко).

Мова рiдна, слово рiдне!

Хто вас забуває,

Той у грудях не серденько,

А лиш камiнь має. (Сидір Воробкевич).

Раніше ми також писали, що Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь зазначив, що мова – це не тільки засіб комунікації. Це основа національної ідентичності, вияв громадянської позиції, простір нашої свободи та гідності. Також він закликав говорити українською.