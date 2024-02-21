Тож Освіта 24 у цей пропонує ознайомитися із найкращими цитатами про рідну мову. Їхніми авторами є відомі українські письменники та поети.
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Які цитати про рідну мову запам'ятати
Російсько-українська війна остаточно переконала чималу кількість українців, що не "какая разніца", а варто говорити лише українською і позбутися мови російської зі свого життя.
Українські ж майстри слова своїми геніальними цитатами вкотре переконують у важливості відстоювання рідної та державної мови.
Тож до вашої уваги – невелика добірка:
- Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Ми повинні бути свідомі того, що мовна проблема для нас актуальна і на початку ХХІ століття, і якщо ми не схаменемося, то матимемо дуже невтішну перспективу (Ліна Костенко).
- Хто нікчемну душу має, то така ж у нього мова (Леся Українка).
- Мова – коштовний скарб народу (Іван Франко).
- Мова – це наша національна ознака, в мові – наша культура, сутність нашої свідомості (Іван Огієнко).
- Найбiльше i найдорожче добро кожного народу – це його мова, та жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя i своï сподiванки, розум, досвiд, почування (Панас Мирний).
- Мова – це не просто спосiб спiлкування, а щось бiльш значуще. Мова – це всi глибиннi пласти духовного життя народу, його iсторична пам'ять, найцiннiше надбання вiкiв, мова – це ще й музика, мелодика, фарби, буття, сучасна, художня, iнтелектуальна i мисленнєва дiяльнiсть народу (Олесь Гончар).
- Мова – втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова. Любімо її, вивчаймо її, розвиваймо її! Борімося за красу мови, за правильність мови, за приступність мови, за багатство мови... (Максим Рильський).
- Яке прекрасне рідне слово! Воно — не світ, а всі світи (Володимир Сосюра).
- Запашна, співуча, гнучка, милозвучна, сповнена музики і квіткових пахощів – скількома епітетами супроводяться визнання української мови... Той, хто зневажливо ставиться до рідної мови, не може й сам викликати поваги до себе (Олесь Гончар).
- Мова – то серце народу: гине мова – гине народ. (Іван Огієнко).
- Мова росте елементарно разом з душею народу. (Іван Франко).
Мова рiдна, слово рiдне!
Хто вас забуває,
Той у грудях не серденько,
А лиш камiнь має. (Сидір Воробкевич).
Раніше ми також писали, що Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь зазначив, що мова – це не тільки засіб комунікації. Це основа національної ідентичності, вияв громадянської позиції, простір нашої свободи та гідності. Також він закликав говорити українською.