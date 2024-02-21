Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь зазначив, що мова – це не тільки засіб комунікації. Це основа національної ідентичності, вияв громадянської позиції, простір нашої свободи та гідності.

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Утверджувати державну мову – посилювати національну безпеку

В умовах повномасштабної війни кожен українець відчув, що мова має значення, наголосив мовний омбудсмен.

І сьогодні зі зброєю в руках Збройні Сили України героїчно захищають не тільки територіальні кордони нашої країни, але й право кожного громадянина послуговуватись рідною,

– зазначив Кремінь.

І додав, що у протидії російському окупанту наша мова об'єднала мільйони українців як всередині країни, так і за кордоном,

Кремінь також акцентував на підтримці кримських татар, які у 2014-му, після незаконної окупації Криму, першими відчули кремлівські мовні репресії.

Сьогодні дискримінаційні дії щодо носіїв української мови фіксуються на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей,

– зауважив омбудсмен.

За його словами, відомі факти, коли російські військові злочинці за будь-який прояв національної приналежності, державну символіку чи використання рідної мови, катували та навіть вбивали. Весь цивілізований світ побачив, їх жорстокість та цинізм не має меж, а українська й надалі потребує захисту.

Утверджувати та популяризувати державну мову – це посилювати нашу національну безпеку,

– наголосив уповноважений.

І закликав говорити українською – підтримувати націю мужніх та нескорених.