Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь отметил, что язык – это не только средство коммуникации. Это основа национальной идентичности, проявление гражданской позиции, пространство нашей свободы и достоинства.

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Утверждать государственный язык – усиливать национальную безопасность

В условиях полномасштабной войны каждый украинец почувствовал, что язык имеет значение, отметил языковой омбудсмен.

И сегодня с оружием в руках Вооруженные Силы Украины героически защищают не только территориальные границы нашей страны, но и право каждого гражданина пользоваться родным,

– отметил Креминь.

И добавил, что в противодействии российскому оккупанту наш язык объединил миллионы украинцев как внутри страны, так и за рубежом.

Креминь также акцентировал на поддержке крымских татар, которые в 2014-м, после незаконной оккупации Крыма, первыми почувствовали кремлевские языковые репрессии.

Сегодня дискриминационные действия в отношении носителей украинского языка фиксируются на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей,

– отметил омбудсмен.

По его словам, известны факты, когда российские военные преступники за любое проявление национальной принадлежности, государственную символику или использование родного языка, пытали и даже убивали. Весь цивилизованный мир увидел, их жестокость и цинизм не имеет границ, а украинский и в дальнейшем нуждается в защите.

Утверждать и популяризировать государственный язык – это усиливать нашу национальную безопасность,

– подчеркнул уполномоченный.

И призвал говорить на украинском – поддерживать нацию мужественных и непокоренных.