Що означає та як українською сказати "больнічний", розповідаємо з посиланням на філологиню Ірину Коваленко.

Як українською називати "больнічний"?

Комусь частіше, комусь рідше, але хоч раз доводилося на роботі брати "больнічний". Це слово часто можна почути в розмовній мові, але з погляду норми – це типова помилка під впливом російської мови.

Ця калька утворилася від слова больница → больничный. В українській традиції слово "больниця" не прижилося, натомість уживається – лікарня або шпиталь.

Українські словники це підтверджують:

Словник української мови (СУМ-11) фіксує: "лікарня" – медичний заклад для стаціонарного лікування.

Цей же словник фіксує слово "лікарняний" як прикметник – "той, що стосується лікарні" та як іменник у значенні – лікарняний лист. Тому, якщо ми говоримо про вимушену "відпустку" за станом здоров'я, то правильно:

лікарняний листок (офіційний документ, що підтверджує тимчасову непрацездатність): "Він узяв лікарняний лист" ;

піти на лікарняний: "Вона перебуває на лікарняному".

Мовознавці наголошують: калька "больничний" не відповідає українському словотвору, адже в українській мові прикметники утворюються від слова лікарня, а не "больниця". Через звичку до російськомовного середовища та механічне перенесення слів, найчастіше ці терміни називають по-іншому.

Тому ми маємо прикметники – лІкарський, лікАрський, лікувальний, лікарняний, які різняться за значенням.

лІкарський: походить від слова "лікар": лікарський кабінет, лікарський халат, лікарська порада, лікарська таємниця.

лікАрський: лікАрський чай, лікАрська рослина.

лікувальний (те, що використовують з метою лікування): лікувальні вправи, лікувальна процедура.

лікарняний (про предмети, які стосуються лікарні): лікарняний корпус, лікарняний режим, лікарняна палата.

Важливо! В українській мові є різниця між словами лічити та лікувати, які помилково, з тієї ж причини вважають тотожними.

Українська мова має власні, усталені слова, які закріплені словниками. Просто врахуйте:

не больница – а лікарня;

не доктор – а лікар;

не болезнь – а хвороба;

не заболеть – а захворіти.

І відповідно, українською правильно казати не "больничний", а – "лікарняний". Не спотворюйте нашу мову і – не хворійте!