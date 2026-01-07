Яка різниця між словами "лікувати" і "лічити" в українській мові, розповідає 24 Канал, посилаючись на поради ресурсу "Рідна мова".

"Лікувати" чи "лічити" – у чому різниця між словами?

В українській літературній мові є дуже схожих два дієслова, які часто плутають і вважають синонімами – "лікувати" і "лічити".

Втім, ці слова різняться значенням і лише суржик не бачить відмінностей між ними.

Слово "лікувати" означає застосовувати ліки чи інші засоби для усунення болю, хвороби, недуги. Споріднені слова з одним коренем – ліки, лікар, лікування, лікувальний, лікарня, лікарняний.

А от слово "лічити" – уже математичний термін: це називати числа послідовно, рахувати, визначати кількість, вести підрахунки. Спорідненими словами є лічба, лічильник.

Зверніть увагу! Лічити пов’язане зі словом лік, яке виступає у сполученні "без ліку", а також у складі прислівника "безліч разів".

А плутанина між словами виникла внаслідок впливу російської мови. Довідник "Антисуржик", пояснює, що в російській мові є дієслово "лечить" у значенні "лікувати", яке близькозвучне з українським "лічити". Тому воно вкоренилося в українській мові, але уже як суржик, від якого варто відмовитися і не створювати плутанину.

Використання "лічити" у значенні "лікувати" вважається мовною помилкою.

Тому, запам'ятайте, ви "лікуєте":

лікуєте серце, зуби, печінку;

лікуєте антибіотиками, травами, гіпнозом.

А "лічите" – гроші, машини, дні, хвилини. А ще і лічите, і рахуєте на пальцях, поволі.

Лічити, можна вживати і у переносному значенні, як вислів – "ребра полічили", коли били (чи побили) когось.

На що ще варто звернути увагу?

Існує різниця і між прикметниками – лікарський, лікувальний, лікарняний.

Лікарський – який належить лікареві (лікарський халат) або такий, що стосується його діяльності (лікарський огляд).

Лікувальний указує на властивості – оздоровчі, збудливі, гамівні, тобто має зв’язок з поняттями ліки чи лікарські трави: "Ромашка і чебрець – рослини лікувальні".

Цікаво! В українській мові є слово "лікАрський" – з наголосом на другому складі. Його можна використати до властивостей – лікАрські рослини.

А слово лікарняний стосується лікарні – лікарняний персонал, корпус, лікарняне ліжко.

Тож правильно казати "лікувати" якщо йдеться про здоров’я, а "лічити" – лише про підрахунок чи називання чисел. Це два різні дієслова, які плутають через суржик, але словники й мовознавці чітко розрізняють їхні значення. Розрізняйте і ви.