Чому останній дзвоник у 2023 році пролунає у школах України у різні дні

Міносвіти рекомендує у 2023 році свято останнього дзвоника у школах провести 16 червня. Однак дати у різних областях та містах України відрізняються.

Так само і формати проведення заходів. Чому останній дзвоник у 2023 році пролунає у навчальних закладах України у різні дні, розповідає 24 Канал.

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Чому останній дзвоник 2023 у різні дні

Цьогоріч школи можуть самостійно встановлювати дату завершення навчального року та проведення останнього дзвоника. Формат проведення останніх дзвоників у 2023 році можуть встановлювати також військові адміністрації. Рішення залежатиме від безпекової ситуації у регіоні.

Тож, попри поради МОН та управлінь освіти, остаточне рішення про дату закінчення 2022 – 2023 навчального року все ж ухвалюють на місцях. Департамент освіти при цьому рекомендує вручити випускникам документи про освіту до 21 – 23 червня.

Останній дзвоник у школах може відбуватиме у 2023 році як наживо, так і онлайн. Онлайн, зокрема у тих школах, які розташовані у потенційно небезпечному регіоні чи не мають укриття.

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Коли буде останній дзвоник 2023 у школах