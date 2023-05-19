Чому останній дзвоник у 2023 році пролунає у школах України у різні дні
Міносвіти рекомендує у 2023 році свято останнього дзвоника у школах провести 16 червня. Однак дати у різних областях та містах України відрізняються.
Так само і формати проведення заходів. Чому останній дзвоник у 2023 році пролунає у навчальних закладах України у різні дні, розповідає 24 Канал.
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Чому останній дзвоник 2023 у різні дні
Цьогоріч школи можуть самостійно встановлювати дату завершення навчального року та проведення останнього дзвоника. Формат проведення останніх дзвоників у 2023 році можуть встановлювати також військові адміністрації. Рішення залежатиме від безпекової ситуації у регіоні.
Тож, попри поради МОН та управлінь освіти, остаточне рішення про дату закінчення 2022 – 2023 навчального року все ж ухвалюють на місцях. Департамент освіти при цьому рекомендує вручити випускникам документи про освіту до 21 – 23 червня.
Останній дзвоник у школах може відбуватиме у 2023 році як наживо, так і онлайн. Онлайн, зокрема у тих школах, які розташовані у потенційно небезпечному регіоні чи не мають укриття.
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Коли буде останній дзвоник 2023 у школах
- Навчальний рік у 2023 році в нашій державі мав би тривати до 30 червня для випускників шкіл.
- У Києві останній дзвоник освітній радять провести 16 червня. Все ж кожна школа може встановити власну дату.
- У Львові, Івано-Франківську навчальні заклади також можуть самі встановлювати дату останнього дзвоника та те, як його святкувати.
- У Тернополі міська рада рекомендувала останній дзвоник провести 1 та 2 червня.
- На Одещині та на Чернігівщині свято останнього дзвоника мали б провести 26 травня.
- У Чернівцях школи самостійно вирішують, як святкувати останній дзвоник.