Коли гаджети під рукою, списування вже перестало нагадувати мистецтво. І дедалі менше школярів справляються з цією задачею.

Це показало відео, яке опублікувала вчителька Аліна Мець у своєму тіктоці, розповідає 24 Канал. На чому вона підловила своїх учнів і яку дискусію тема списування викликала у мережі – читайте далі.

Дивіться також Чому в українській мові немає слова "подєлка": мовознавиця розповіла, чим його замінити

Як просто вчителю зрозуміти, що учень списав?

Сучасний світ надає доступ до будь-якої інформації. Але сучасні школярі, попри доступ до інформації, не вміють списати правильну відповідь на контрольній та навіть шукати її.

Як легко виявити списування, своїм досвідом поділилася учителька зарубіжної літератури Аліна Мець. Під час проміжної тематичної перевірки, відповіді дітей продемонстрували, що вони списали відповідь з інтернету, але списали її – неправильно. І причина в невмінні логічно думати та навіть формулювати запит пошуку.

Питання короткого тесту, нагадаємо – з зарубіжної літератури, сформульоване як – "Хто написав "Енеїду"?".

Частина учнів відповіла – Котляревський. Адже саме таку першу відповідь видає інтернет на запит. Однак, ця відповідь – неправильна, бо твір цього письменника вивчають в курсі української літератури, а не зарубіжної.

І цей приклад демонструє кілька моментів: як легко вчителю виявити списування, невміння дітей списати та логічно мислити навіть при доступі до можливостей.

Списано: дивіться відео

Як відреагували дописувачі?

Цей пост поширили інші освітяни у своїх соціальних мережах, зокрема і в Threads. Які зреагували на ситуацію та поділилися власним досвідом щодо списування.

Поширений пост / скриншот відомої соцмережі

Зокрема довели, що сучасні школярі дійсно не вміють списувати, навіть, якщо інформація під носом. І чи є це проблемою.

Пост викликав низку коментарів, від освітян, які ділилися прикладами невдалого списування зі свого досвіду. Інші дописувачі згадували, як самі списували бувши учнями чи студентами та як на такі випадки реагували педагоги.

Про списування / скриншот коментарів

Про списування / скриншот коментарів

Не обійшлося і без гейту – що, мовляв, вчителька неправильно сформулювала запитання, не навчила дітей предмета, тому вони не знають елементарної відповіді. Ну і звісно, що теперішня освіта та учителі не вчать дітей, а так – відбувають день на роботі. Тому діти не вміють мислити, вибудовувати логічний зв'язок і їм нецікаво вчитися. Про те, що контрольні, тим паче на уроках зарубіжної, взагалі не потрібні, бо ніхто того пам'ятати не буде і в житті воно не знадобиться.

Змінюйте освіту! / скриншот коментарів

Ну і звісно, частина коментаторів і не знали про "Енеїду" Віргілія, та написали, що таке запитання для дітей некоректне, слід було дати більше уточнень дітям.

Коментарі тих, то про "Енеїду" Вергілія не чув / скриншот коментарів

Коментарі тих, то про "Енеїду" Вергілія не чув / скриншот коментарів

Коментарі тих, то про "Енеїду" Вергілія не чув / скриншот коментарів

Здається, що така звична тема, яку можна сприйняти як жартівливу, показує які проблеми постають перед нашими дітьми.