Вийти на ринок праці: Лісовий пояснив, чому профтехосвіта має стати популярною серед дорослих

Очільник МОН Оксен Лісовий хоче змінити підходи до профтех освіти. На його думку, училища повинні стати швидким трампліном до здобуття професії, скористатися яким може кожен.

В Україні триває тиждень професійно-технічної освіти. На думку міністра освіти Оксена Лісового, вже найближчим часом варто зруйнувати стереотипи про цю галузь здобуття знань та навичок та популяризувати її серед учнів та навіть дорослих.

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Профтехосвіта – крок до виходу на ринок праці

Сам Лісовий після школи пішов в училище та здобув професію гончара. Хоча вже навіть у той час про заклади профтехосвіти існувало багато міфів.

У мої шкільні роки нас лякали технікумами та училищами. Мовляв, не будете добре вчитися, то туди вам і дорога. Підозрюю, ця історія знайома багатьом і сьогодні. Тож виклик для нашої команди – не лише трансформувати профтехосвіту, а й змінити ставлення українців до неї,

– заявив Лісовий.

Також очільник МОН наголосив, що є багато людей, які здобули вищу освіту, але жодного дня не працювали за фахом. Для здобуття роботи їм потрібно було йти на курси, і таких прикладів є безліч.

Лісовий зазначив, що витрачати час та гроші на освіту, яка не буде потрібна у майбутньому – неправильно. Крім того, щоб потім перевчитися, потрібно теж викласти з гаманця чималу суму.

"Сучасний профтех – це оптимальне рішення: можливість здобути бажану професію і якомога скоріше вийти на ринок праці. Особливо актуально це в умовах війни, коли перед нами постає величезний виклик відбудови країни", – вважає міністр.



Окрім того, Лісовий закликав усіх позбуватися парадигми, що профтехосвіта – це лише після школи, адже здобувати нову професію можуть і повинні дорослі.