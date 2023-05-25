В Украине длится неделя профессионально-технического образования. По мнению министра образования Оксена Лисового, уже в ближайшее время следует разрушить стереотипы об этой области получения знаний и навыков и популяризировать ее среди учеников и даже взрослых.

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Профтехобразование – шаг к выходу на рынок труда

Сам Лисовой после школы пошел в училище и получил профессию гончара. Хотя уже даже в то время о заведениях профтехобразования было много мифов.

В мои школьные годы нас пугали техникумами и училищами. Мол, не будете хорошо учиться, так туда вам и дорога. Подозреваю, что эта история знакома многим и сегодня. Вызов для нашей команды – не только трансформировать профтехобразование, но и изменить отношение украинцев к ней,

– заявил Лисовой.

Также глава МОН подчеркнул, что есть много людей, которые получили высшее образование, но ни дня не работали по специальности. Для получения работы им нужно было идти на курсы, и таких примеров есть множество.

Лисовой отметил, что тратить время и деньги на образование, которое не потребуется в будущем – неправильно. Кроме того, чтобы потом переучиться, нужно тоже выложить из кошелька немалую сумму.

"Современный профтех – это оптимальное решение: возможность получить желаемую профессию и как можно скорее выйти на рынок труда. Особенно актуально это в условиях войны, когда перед нами встает огромный вызов восстановления страны", – считает министр.

Кроме того, Лисовой призвал всех избавляться от парадигмы, что профтехобразование – это только после школы, ведь приобретать новую профессию могут и должны взрослые.