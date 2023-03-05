Школу в Харкові перейменували на честь Дані Дідіка: реакція батька загиблого та директорки

Після кількох років обговорень депутати міської ради Харкова одноголосно вирішили присвоїти школі №11 ім’яі Данила Дідіка, який загинув внаслідок теракту на Марші єдності у 2015 році. Як на це рішення відреагував тато загиблого школяра та директорка закладу – читайте нижче.

Раніше мер Ігор Терехов закликав депутатів підтримати проєкт перейменування навчального закладу. За його словами, саме війна Росії поставила крапку в дискусія довкола школи.

До теми Перейменування школи в Харкові на честь Дані Дідіка: що вирішили депутати

Членкиня Топонімічної комісії міськради Ірина Гончарова-Багалій називає це рішення переможним для громадськості.

"Всі змогли об’єднатися, навіть ті, між ким є різні розбіжності, тут усі були одностайні. Це показало й одностайне голосування на сесії. Я вважаю, це перемога, однозначно", – заявила вона.



Школі №11 у Харкові присвоїли ім'я Дані Дідіка / Фото "Суспільне"

Реакція батька Дані Дідіка

Тепер на вході до школи, де навчався Даня Дідік, встановлена меморіальна дошка, у холі стоять його фотографії.

Батько загиблого Андрій Дідік зізнається, що не очікував ухвалення такого рішення, адже тягнулося все дуже довго. "Скільки активістів, скільки людей записали пісень, малювали, вірші писали. Дуже приємно, що люди так ставляться до пам'яті Дані. Я дуже вдячний за це", – сказав чоловік.



Батько Дані Дідіка / Фото "Суспільне"

Як відреагувала директорка школи

Водночас директорка закладу Світлана Проценко здивована процедурою присвоєння школі імені Дані Дідіка.

У прихильників ідеї присвоєння імені надзвичайно слабка позиція, якщо вони вдалися до порушення закону. Тому що голосування за проєкт рішення порушило одразу декілька законодавчих актів України,

– заявила вона.

За її словами, по-перше, було порушено закон про місцеве самоврядування.

"Адже до повноважень міської ради входить реорганізація, тобто зміна статусу, найменуванні й перейменування, але таких об'єктів, як вулиці, провулки, сквери, площі та споруди, а не школи", – висловилася Проценко.



Директорка школи №11 Світлана Проценко / Фото "Суспільне"

Директорка додає, що також була порушена стаття цього закону, тому що такі речі можливі лише за дотримання певного регламенту – передують громадське обговорення і погодження має бути із колективом закладу.

Проценко наголошує, що погодження із колективом не було. Однак оскаржувати рішення міської ради, поки триває війна, у школі не планують.

Що було раніше

Даня Дідік загинув внаслідок теракту біля Палацу спорту у лютому 2015 року.

Протягом декількох років представники громадськості пропонували назвати на честь Дідіка школу №11, де навчався хлопець. Тоді ж у закладі обмежилися встановленням меморіальної дошки.

Наприкінці січня мер Харкова Ігор Терехов дав доручення перейменувати школу №11 у місті на честь загиблого під час Маршу єдності Дані Дідіка. Проте топонімічна комісія відмовила.

Все ж 23 лютого Терехов на своїй сторінці у фейсбуці написав, що школу таки перейменують.