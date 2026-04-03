Коли учасникам НМТ-2026 повідомлять дату та місце тестування

2 квітня закінчився основний період реєстрації для участі в НМТ у 2026 році. Хто вчасно подав документи, може сформувати сертифікат учасника мультитесту або очікує на підтвердження реєстрації.

Спеціальним сервісом реєстрації на сайті Українського центру оцінювання якості освіти скористалися понад 373 тисяч осіб. Про це інформує УЦОЯО.

Скільки осіб зареєструвалися на НМТ у 2026 році?

Понад 60 % тих, хто реєструвався на тестування, створили персональний кабінет учасника НМТ за допомогою Дії.

347 377 осіб вже отримали підтвердження успішної реєстрації і можуть сформувати сертифікат НМТ 2026 року,

– наголошують в УЦОЯО.

Там також радять вступникам перевіряти персональні кабінети, аби не пропустити важливого повідомлення. Зокрема, якщо потрібно буде доопрацювати дані для реєстрації.

Понад 6 тисяч осіб отримали повідомлення про потребу в доопрацюванні наданої ними інформації та/або копій документів. Усунути помилки і повторно надіслати копії документів на перевірку до регіонального центру оцінювання якості освіти можна не пізніше ніж до 7 квітня,

– акцентували у Центрі.

До цього числа також можна змінити четвертий предмет на вибір, населений пункт проходження тестування або мову завдань НМТ. Також додати чи змінити інформацію про потребу у створенні особливих (спеціальних) умов у ТЕЦ.

Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.

Коли учасники дізнаються дату тестування?

Кожен учасник НМТ отримає запрошення для участі в основній сесії у своєму персональному кабінеті, зазначає Osvita.ua. Запрошення міститиме інформацію про дату, місце та час проведення тестування.

Запрошення на основну сесію надійде учаснику не пізніше ніж за 10 днів до початку основної сесії, яка стартує 20 травня.

Дату і місце іспитів учасники НМТ дізнаються не пізніше ніж 10 травня,

– зазначено у повідомленні.

Учасники додаткової сесії зможуть дізнатись про дату та місце свого іспиту не пізніше ніж за 3 дні до початку додаткової сесії, тобто до 14 липня.

Цікаво! Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла, що дата реєстрації на тестування не пов'язана з датою складання іспиту.

Як відбуватиметься тестування цьогоріч?