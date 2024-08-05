Інтеграція вчителів ВПО здатна скоротити "колосальний дефіцит" кадрів у школах, – Лісовий

Наразі в Україні – значна нестача педагогічних працівник у школах. Міністр освіти і науки Оксен Лісовий прокоментував, як можна скоротити дефіцит.

Він вважає, що дефіцит можна скоротити шляхом залучення вчителів з числа внутрішньо переміщених осіб. Про це очільник МОН Оксен Лісовий заявив під час брифінгу на Миколаївщині, передає Укрінформ.

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Лісовий висловився про дефіцит вчителів

Дефіцит учителів в Україні є колосальним, зокрема, математики, англійської мови, інформатики тощо. Допомогти вирішити цю проблему можна шляхом інтеграції педагогів з числа внутрішньо переміщених осіб,

– сказав Лісовий.

Він розповів, що зараз розробляється зі службою зайнятості спеціальний окремий ресурс для вчителів ВПО, бо є регіони, де готові надавати їм житло, платити підвищену зарплату, аби, лишень, вони приїздили працювати.

Очільник освітнього відомства також навів приклад Миколаївщини, де вже залучають ВПО з тимчасово окупованих територій, аби компенсувати дефіцит кадрів.

"Хочу зазначити, що Миколаївщина активно інтегрує вчителів, внутрішньо переміщених з Донецької, Херсонської областей. Це правильна політика, бо педагоги повинні працювати в тих регіонах, де вони проживають, і не втрачати свої професійні навички", – додав посадовець.