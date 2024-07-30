Міністр освіти Оксен Лісовий в ефірі телемарафону пояснив, для чого потрібне очне навчання саме зараз.

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Повернення дітей на очне навчання

Сьогодні ми маємо колосальні освітні втрати. Багато з тих, хто цікавиться освітою, чув цей термін, а хто не чув, прокоментую це так. Дитина у восьмому класі володіє академічними знаннями на рівні шостого класу,

– вказує Лісовий.

Міністр акцентував, що якщо раніше існувала єдина категорія учнів, то зараз вона розділилася на такі групи:

діти у вимушеній міграції за кордоном;

внутрішньо переміщені особи, що виїхали з окупованих або прифронтових територій;

діти, які перебувають на прифронтових територіях;

діти, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Кожна група потребує спеціальних умов навчання. Проєкт нового наказу має на меті профілізувати освіту для кожної з цих категорій і зробити її максимально якісно, подолати освітні втрати.

"Є втрати в психоемоційному розвитку дітей, у формуванні вольових якостей, втрати у здоров’ї через тривале перебування без фізичної активності в онлайн-освіті. Багато поганих речей, які відобразяться на успішності наших громадян в майбутньому, – каже Лісовий.

За словами міністра, вихід дітей на очне навчання передбачає створення додаткових безпекових умов для учнів. Наприклад, створення потужних укриттів на прифронтових територіях.. Також передбачена програма забезпечення необхідними гаджетами для онлайн-освіти тих категорій дітей, які не зможуть вийти з певних причин на очне навчання.