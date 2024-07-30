Министр образования Оксен Лисовой в эфире телемарафона объяснил, для чего нужно очное обучение именно сейчас.

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Возвращение детей на очное обучение

Сегодня мы имеем колоссальные образовательные потери. Многие из тех, кто интересуется образованием, слышал этот термин, а кто не слышал, прокомментирую это так. Ребенок в восьмом классе обладает академическими знаниями на уровне шестого класса,

– указывает Лисовой.

Министр акцентировал, что если раньше существовала единая категория учеников, то сейчас она разделилась на такие группы:

дети в вынужденной миграции за рубежом;

внутренне перемещенные лица, выехавшие из оккупированных или прифронтовых территорий;

дети, которые находятся на прифронтовых территориях;

дети, которые находятся на временно оккупированных территориях.

Каждая группа требует специальных условий обучения. Проект нового приказа имеет целью профилизировать образование для каждой из этих категорий и сделать его максимально качественно, преодолеть образовательные потери.

"Есть потери в психоэмоциональном развитии детей, в формировании волевых качеств, потери в здоровье из-за длительного пребывания без физической активности в онлайн-образовании. Много плохих вещей, которые отразятся на успешности наших граждан в будущем, – говорит Лисовой.

По словам министра, выход детей на очное обучение предусматривает создание дополнительных условий безопасности для учащихся. Например, создание мощных укрытий на прифронтовых территориях. Также предусмотрена программа обеспечения необходимыми гаджетами для онлайн-образования тех категорий детей, которые не смогут выйти по определенным причинам на очное обучение.