Як красиво привітати Романа з Днем ангела українською мовою. Надішліть йому теплі поздоровлення зі святом, яке він відзначає 18 листопада.

Привітання з Днем ангела Романа та листівки до свята від 24 Каналу.

Хто такий святий Роман?

18 листопада за новим церковним календарем вшановують пам'ять священномученика Романа, диякона, та мученика Варула. Тож цього дня Романи можуть святкувати іменини.

Святий Роман жив у III столітті й був дияконом християнської церкви в Кесарії Палестинській. Під час переслідувань християн він опинився в Антіохії, де продовжував проповідувати свою віру.

За церковним переказом, Роман відкрито виступив проти наміру місцевого правителя зруйнувати християнський храм і закликав вірян захистити святиню. Згодом його заарештували за проповідування християнства.

Навіть під час жорстоких катувань Роман не зрікся своїх переконань. Під час суду він звернув увагу правителя на юного християнина Варула, який також сміливо визнав свою віру. Хлопця стратили, а Роман після численних катувань загинув у в'язниці приблизно 303 року. Святий Роман став прикладом мужності, стійкості та відданості своїм переконанням.

За народною традицією, саме від Романа починається цикл зимових свят, який триває до Водохреща (Йордану): "від Романа до Йордана – українське Рамадана". Тож це ще й символічний початок особливого зимового святкового періоду, сповненого родинного тепла, добрих зустрічей і приємних побажань.

Листівки та вітання до дня ангела Романа

День ангела Романа – це гарна нагода привітати всіх знайомих Романів, побажати їм здоров'я, щастя, Божого благословення та підтримки небесного покровителя.

Листівка до дня ангела Романа / Pinterest

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Романе, сили і наснаги,

В житті – удачі та поваги!

Здоров'я, радості, тепла,

Щоб доля щедрою була!

Листівка до дня ангела Романа / Pinterest

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Романе, щиро вітаю з Днем ангела!

Нехай твій небесний покровитель оберігає тебе від негараздів, додає сил і впевненості у складні моменти. Бажаю міцного здоров'я, душевного спокою, родинного тепла, щирих людей поруч і здійснення задумів. Нехай у житті вистачає приводів для радості, а кожен новий день приносить добрі новини, любов і Божу благодать. Миру, щастя та многая літа!

Листівка до дня ангела Романа / Pinterest

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Романе, вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, оберігає від усього лихого та допомагає знаходити правильний шлях. Бажаю міцного здоров'я, щастя, душевної рівноваги, любові й добробуту. Нехай поруч будуть ті, з ким легко радіти, долати труднощі та ділити найкращі миті життя. Божого благословення тобі та мирного неба!

Листівка до дня ангела Романа / Pinterest

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Хай Бог здоров'я посилає,

А ангел завжди захищає.

Хай радість буде у житті,

А мрії здійсняться усі!

Листівка до дня ангела Романа / Pinterest

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З Днем ангела, Романе! Нехай святий покровитель додає тобі мужності, витримки та мудрості, оберігає в дорозі й підтримує у важливих справах. Бажаю завжди мати сили для здійснення задумів, віри у власні можливості та людей, на яких можна покластися. Нехай доля буде щедрою на добрі події, щасливі зустрічі й приємні несподіванки!

Листівка до дня ангела Романа / Pinterest

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Романе, з іменинами! Нехай ангел-охоронець завжди тримає над тобою свої крила, відводить від негараздів і веде до щасливих подій. Здоров'я тобі, любові, достатку, здійснення мрій і багато світлих днів. Нехай у серці завжди живе спокій, а в домі панують тепло та злагода!

Листівка до дня ангела Романа / Pinterest

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У День твого небесного покровителя бажаю, Романе, Божої опіки та благословення на кожному кроці. Нехай святий Роман буде для тебе прикладом незламності духу, вірності своїм переконанням і мужності. Бажаю мудрості в рішеннях, сили в непрості часи, щирості у стосунках і радості від кожного прожитого дня. Миру, здоров'я та многая літа!

Листівка до дня ангела Романа / Pinterest

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З Днем ангела вітаю щиро!

Хай буде в серці радість й мир,

Хай доля щастя додає,

А ангел захист свій дає!

Листівка до дня ангела Романа / Pinterest

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Романе, зі святом тебе! Бажаю, щоб усе задумане вдавалося, робота приносила задоволення, а відпочинок – справжню насолоду. Нехай здоров'я не підводить, удача супроводжує у справах, друзі завжди підтримують, а рідні дарують любов і тепло. Більше приводів усміхатися, приємних подій і здійснених мрій!

Нехай усі Романи сьогодні почують теплі слова, відчують увагу близьких і матимуть багато приводів для радості. З іменинами!