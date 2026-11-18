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Поздравления с Днем ангела Романа и открытки к празднику от 24 Канала.

Кто такой святой Роман?

18 ноября по новому церковному календарю чтят память священномученика Романа, диакона, и мученика Варула. Поэтому в этот день Романы могут праздновать именины.

Святой Роман жил в III веке и был диаконом христианской церкви в Кесарии Палестинской. Во время гонений на христиан он оказался в Антиохии, где продолжал проповедовать свою веру.

Согласно церковному преданию, Роман открыто выступил против намерения местного правителя разрушить христианский храм и призвал верующих защитить святыню. Впоследствии его арестовали за проповедь христианства.

Даже во время жестоких пыток Роман не отрекся от своих убеждений. Во время суда он обратил внимание правителя на юного христианина Варула, который также смело признал свою веру. Юношу казнили, а Роман после многочисленных пыток скончался в тюрьме примерно в 303 году. Святой Роман стал примером мужества, стойкости и преданности своим убеждениям.

По народной традиции именно с Романа начинается цикл зимних праздников, который длится до Крещения (Иордана): "от Романа до Иордана – украинское Рамадана". Поэтому это еще и символическое начало особого зимнего праздничного периода, наполненного семейным теплом, добрыми встречами и приятными пожеланиями.

Открытки и поздравления с днем ангела Романа

День ангела Романа – это прекрасный повод поздравить всех знакомых Романов, пожелать им здоровья, счастья, Божьего благословения и поддержки небесного покровителя.

Открытка ко дню ангела Романа / Pinterest

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Романе, сили і наснаги,

В житті – удачі та поваги!

Здоров'я, радості, тепла,

Щоб доля щедрою була!

Открытка ко дню ангела Романа / Pinterest

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Роман, искренне поздравляю с Днем ангела!

Пусть твой небесный покровитель оберегает тебя от невзгод, придает сил и уверенности в сложные моменты. Желаю крепкого здоровья, душевного покоя, семейного тепла, искренних людей рядом и осуществления замыслов. Пусть в жизни хватает поводов для радости, а каждый новый день приносит добрые новости, любовь и Божью благодать. Мира, счастья и долгих лет жизни!

Открытка ко дню ангела Романа / Pinterest

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Роман, поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда будет рядом, оберегает от всего злого и помогает находить правильный путь. Желаю крепкого здоровья, счастья, душевного равновесия, любви и благополучия. Пусть рядом будут те, с кем легко радоваться, преодолевать трудности и делиться лучшими мгновениями жизни. Божьего благословения тебе и мирного неба!

Открытка ко дню ангела Романа / Pinterest

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Хай Бог здоров'я посилає,

А ангел завжди захищає.

Хай радість буде у житті,

А мрії здійсняться усі!

Открытка ко дню ангела Романа / Pinterest

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С Днем ангела, Роман! Пусть святой покровитель придаст тебе мужества, выдержки и мудрости, оберегает в пути и поддерживает в важных делах. Желаю всегда иметь силы для воплощения замыслов, веру в собственные возможности и людей, на которых можно положиться. Пусть судьба будет щедрой на добрые события, счастливые встречи и приятные неожиданности!

Открытка ко дню ангела Романа / Pinterest

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Роман, с именинами! Пусть ангел-хранитель всегда держит над тобой свои крылья, уводит от невзгод и ведет к счастливым событиям. Здоровья тебе, любви, благополучия, исполнения мечтаний и много светлых дней. Пусть в сердце всегда царит покой, а в доме – тепло и согласие!

Открытка ко дню ангела Романа / Pinterest

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В День твоего небесного покровителя желаю тебе, Роман, Божьей защиты и благословения на каждом шагу. Пусть святой Роман станет для тебя примером несокрушимости духа, верности своим убеждениям и мужества. Желаю мудрости в решениях, силы в непростые времена, искренности в отношениях и радости от каждого прожитого дня. Мира, здоровья и долгих лет жизни!

Открытка ко дню ангела Романа / Pinterest

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З Днем ангела вітаю щиро!

Хай буде в серці радість й мир,

Хай доля щастя додає,

А ангел захист свій дає!

Открытка ко Дню ангела Романа / Pinterest

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Роман, с праздником тебя! Желаю, чтобы все задуманное удавалось, работа приносила удовольствие, а отдых – настоящее наслаждение. Пусть здоровье не подводит, удача сопутствует в делах, друзья всегда поддерживают, а родные дарят любовь и тепло. Больше поводов для улыбок, приятных событий и сбывшихся мечтаний!

Пусть все Романы сегодня услышат теплые слова, почувствуют внимание близких и найдут много поводов для радости. С именинами!