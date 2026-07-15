Привітання до Дня святого Володимира українською мовою: листівки та теплі слова
Привітати Володимира з Днем ангела чудова нагода зробити день приємним та нагадати людині, що вона важлива. Привітання стає своєрідним благословенням: "Хай ангел береже тебе".
Привітання з Днем ангела Володимира у прозі та листівки до свята від 24 Каналу.
Як привітати Володимира зі святом?
День ангела Володимира відзначають 15 липня (за новим стилем) та 28 липня (за старим), у пам’ять святого рівноапостольного князя Володимира Великого – хрестителя Київської Русі. Ім’я Володимир має праслов’янське походження й означає "великий владою" або "володар миру".
Князь Володимир Великий (близько 958–1015) – правитель Київської Русі, який у 988 році охрестив Русь, зробивши християнство державною релігією. У церковній традиції він прославлений як рівноапостольний святий, бо його діяльність прирівнюється до апостольської проповіді.
Сьогодні ми вітаємо всіх Володимирів із Днем ангела! Ваше ім’я несе в собі велич і мир, силу та світло. Нехай небесний покровитель – святий князь Володимир – дарує вам мудрість у рішеннях, стійкість у випробуваннях та любов у серці. Будьте завжди володарями свого світу, захисниками родини й джерелом добра для інших.
Дорогий Володимире! У день твого ангела бажаємо сили духу, мудрості й світла в серці. Нехай небесний покровитель веде тебе дорогою добра, а кожен день дарує мир і гармонію.
Листівка до Дня ангела Володимира / Pinterest
***
Вітаємо всіх Володимирів із Днем ангела! Нехай святий покровитель оберігає вас, дарує міцне здоров'я, душевний спокій і Божу благодать. Щастя, миру та здійснення всіх добрих задумів!
Листівка до Дня ангела Володимира / Pinterest
***
З Днем ангела, Володимире! Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч, допомагає долати труднощі та веде дорогою добра. Бажаємо радості, любові й благополуччя!
Листівка до Дня ангела Володимира / Pinterest
***
Щиро вітаємо з Днем ангела! Нехай життя буде сповнене світла, щасливих подій, щирих людей і Божого благословення. Міцного здоров'я, миру та достатку!
Листівка до Дня ангела Володимира / Pinterest
***
Нехай у День ангела ваш небесний покровитель дарує сили, мудрість і натхнення. Бажаємо міцної віри, родинного тепла та щасливої долі. Зі святом!
Листівка до Дня ангела Володимира / Pinterest
***
Вітаємо з Днем ангела Володимира! Нехай кожен новий день приносить добрі новини, успіх у справах і душевний спокій, а ангел-охоронець завжди оберігає вас і ваших близьких.
Листівка до Дня ангела Володимира / Pinterest
***
Зі святом, Володимире! Бажаємо, щоб у серці завжди жили віра, надія й любов, а небесний покровитель допомагав у всіх добрих починаннях. Хай у вашому домі панують мир і злагода!
Листівка до Дня ангела Володимира / Pinterest
Володимире, зі святом тебе! Хай ангел-охоронець завжди буде поруч, а життя наповнюється радістю, теплом і щирими людьми. Будь щасливим і натхненним!
Листівка до Дня ангела Володимира / Pinterest
***
З Днем ангела, Володимире! Хай ангел береже тебе від негараздів і дарує щастя та мир у душі. Володимире, ім’я твоє – влада й мир, Ангел твій – світло і щирість. Хай кожен день буде, мов свято, А серце – джерелом любові й сили.
У родині чи колі друзів привітання з іменинами – це знак уваги, який зміцнює стосунки. Воно показує, що ми пам’ятаємо й шануємо близьких.